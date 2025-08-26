律師咖啡廳搭訕騷擾正妹！店家無奈報警　他失控咆哮還發文批警

▲信義警方在咖啡廳內向遭到律師騷擾的正妹釐清事發過程。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市松壽路火星咖啡25日晚間發生一起糾紛事件，一名顏姓律師因在咖啡廳內疑似持續搭訕女客人，引發現場不滿。店員見狀上前勸離，卻遭對方咆哮辱罵，只好報警處理。事後，顏姓律師在社群平台Threads發文，指控警方盤查他身分「違法蒐集個資」，批評「這就是台灣警察水準」，引起輿論關注。對此，信義分局強調，當晚員警全程依法處理女民眾遭騷擾事件，過程依法盤查抄錄雙方資料，並無違法蒐資情事。

信義警方說明，事件發生於25日晚間9時30分，三張犁派出所接獲報案，稱松壽路22號「火星咖啡」店員打110報案，指稱店內有男子不斷出言騷擾女客人。警方趕抵後，店員指出該男知悉店家報警後已離開店內，並協助指引其行蹤。警員最後於松壽20巷「fake sober」店內發現顏姓律師，依法行使職權進行盤查並抄錄身分。

警方同時向報案人說明相關權益，報案人表示將考慮是否提告，但當下暫不需進一步警力協助。不料，顏姓律師隨即情緒失控，當場朝警方及現場民眾大聲咆哮，並以手機錄影抗議。

信義警方26日上午回應表示，為避免衝突升高，警員在「火星咖啡」門前守望，直至現場情況趨於穩定後才離去。警方重申，當晚執法依據《警察職權行使法》警方依法抄錄衝突兩造資料備查，呼籲外界勿受片面言論誤導。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥 檢警釐清有無加工自殺



獨／汐止夫妻雙亡今相驗 「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊



北市罷團驚傳遭暴力攻擊 男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕