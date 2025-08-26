　
地方 地方焦點

花蓮首座環保餐具租借及清洗中心啟航　9月試營運至年底

▲清洗中心機組設備連續試運轉，邀請東大門夜市攤商等業者參與清洗流程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為響應環境部推動「2050淨零排放」及「2030年禁用一次性餐具」兩大政策目標，積極整合中央補助資源與地方行政力量，攜手公私部門推動「花蓮縣環保餐具租借及清洗中心」建設工程與設備設置，不僅是全國首創的公辦清洗設施，更落實從源頭減少廢棄物、降低碳排放、提升污水處理效率，並創造在地就業機會，實現環保與經濟雙重效益、永續共榮。

113年遭逢0403震災後對花蓮觀光與餐飲產業造成衝擊影響，花蓮縣環境保護局仍於7月初推動清洗中心機組設備連續試運轉，直接邀請東大門夜市攤商等業者實際參與清洗流程，同步重新調查環保餐具數量評估清洗需求，顯示平假日需求穩定，環保局也同步邀請學校、團膳、軍方及飯店業者實地至清洗中心觀摩訪視，建立多元合作基礎。

而在OT得標廠商營運前，環保局也將於9月15日起至12月底，辦理試運轉計畫，讓多方具高度合作意願的業者、商家及機關團體，採免費參與方式，透過實際體驗及相互反饋機制，以期這項公共建設能擴及更多業者與機關單位，甚至足以供應未來縣內舉辦各項大型活動或運動賽事，共同推動資源循環利用，以降低單一市場依賴，強化引資誘因與風險控管，提升清洗中心的公共服務價值。

花蓮縣環保局表示，清洗中心近期同步取得綠建築標章，且向財政部積極爭取申請促參(OT案)補助計畫，並依照「促進民間參與公共建設法」辦理相關程序，今(114)年2月舉辦公聽會，陸續於6月完成可行性評估與先期規劃報告、8月辦理招商說明會，目前已於財政部促進民間餐與公共建設資訊網完成招商公告程序(網址：https://ppp.mof.gov.tw/WWW/inv_ann.aspx) ，以期吸引多元民間企業參與。

縣長徐榛蔚表示，環保餐具租借及清洗中心已跨越規劃及建設前置階段，設備可提供高溫、消毒、殺菌等程序，皆符合衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」，而目前清洗中心即將進入試營運與客戶拓展期，不僅回應多項聯合國永續發展目標（SDGs），包括「永續城鄉」（SDG11）、「責任消費及生產」（SDG12）及「氣候行動」（SDG13），更彰顯跨部門與公私協力合作，推動循環經濟實踐，未來秉持「公部門先行、民間多元參與」精神，並積極拓展學校、軍方、飯店民宿、賣場、企業員工團膳及大型餐飲業者之契約合作，建立完整關鍵績效指標（KPI），提升營運維護效能與公共價值，確保後續營運符合震後市場需求及國家淨零政策，為花蓮打造更美好的永續環境。

民眾若對於環保餐具租借及清洗中心相關疑問，可逕洽花蓮縣環境保護局陳情專線電話：0800-066666或03-8233131，皆可為民眾服務。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

爸爸失蹤1天！屏東男急求助　里港警田園尋獲

2年22次無照上路！花蓮男遭罰40萬拒繳　分署查封土地乖乖付了

知卡宣戲水活動圓滿落幕！暑期吸引12萬人次　公園無休全年開放

玉山「夏日雪景」冰雹大爆發積冰5公分！步道驚人白一片

台南市環保局睽違3年再招考　清潔隊臨時人員釋出330名額

政院提年度總預算追加案...補助款歸位　許淑華：投縣明年零負債

中央健保署強化基層廉政誠信教育　聚焦法治與便民

南投健行節邁入第五年串四大步道　9／6埔里鯉魚潭出發完走享紀念品

新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕　973冊完整典藏首度亮相

爸爸失蹤1天！屏東男急求助　里港警田園尋獲

2年22次無照上路！花蓮男遭罰40萬拒繳　分署查封土地乖乖付了

知卡宣戲水活動圓滿落幕！暑期吸引12萬人次　公園無休全年開放

玉山「夏日雪景」冰雹大爆發積冰5公分！步道驚人白一片

台南市環保局睽違3年再招考　清潔隊臨時人員釋出330名額

政院提年度總預算追加案...補助款歸位　許淑華：投縣明年零負債

中央健保署強化基層廉政誠信教育　聚焦法治與便民

南投健行節邁入第五年串四大步道　9／6埔里鯉魚潭出發完走享紀念品

新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕　973冊完整典藏首度亮相

台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有104席

台中海洋館將在8月21日試營運，這座海洋生態館斥資13億元，占地2.25公頃，但今天記者實際前往現場，發現海洋館停車場竟僅規劃104位、機車位也才95位，數量嚴重匱乏。對比屏東海生館設有2000多格停車位以及台中科博館的400多位停車位，台中海洋館的設計，讓民進黨市議員蔡耀頡忍不住砲轟，「遊客還沒進館，光塞在停車場就爆掉了，設計明顯有缺失！」台中海洋館則回應，一旁的梧棲漁港也設有停車場，遊客也可停在漁港，步行8分鐘就可抵達。

南投幸福GO第五站集集鎮上路免費試營運2個月

新造警艇「澎安9號」今啟用　首航傳故障回港檢查

水里幸福巴士即日起試營運免費搭乘2個月

藍色公路啟航　642旅客遊花蓮體驗類郵輪式旅遊

關鍵字：

首座環保餐具租借清洗中心啟航試營運

