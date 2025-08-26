花蓮首座環保餐具租借及清洗中心啟航　9月試營運至年底

▲清洗中心機組設備連續試運轉，邀請東大門夜市攤商等業者參與清洗流程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為響應環境部推動「2050淨零排放」及「2030年禁用一次性餐具」兩大政策目標，積極整合中央補助資源與地方行政力量，攜手公私部門推動「花蓮縣環保餐具租借及清洗中心」建設工程與設備設置，不僅是全國首創的公辦清洗設施，更落實從源頭減少廢棄物、降低碳排放、提升污水處理效率，並創造在地就業機會，實現環保與經濟雙重效益、永續共榮。

113年遭逢0403震災後對花蓮觀光與餐飲產業造成衝擊影響，花蓮縣環境保護局仍於7月初推動清洗中心機組設備連續試運轉，直接邀請東大門夜市攤商等業者實際參與清洗流程，同步重新調查環保餐具數量評估清洗需求，顯示平假日需求穩定，環保局也同步邀請學校、團膳、軍方及飯店業者實地至清洗中心觀摩訪視，建立多元合作基礎。

而在OT得標廠商營運前，環保局也將於9月15日起至12月底，辦理試運轉計畫，讓多方具高度合作意願的業者、商家及機關團體，採免費參與方式，透過實際體驗及相互反饋機制，以期這項公共建設能擴及更多業者與機關單位，甚至足以供應未來縣內舉辦各項大型活動或運動賽事，共同推動資源循環利用，以降低單一市場依賴，強化引資誘因與風險控管，提升清洗中心的公共服務價值。

花蓮縣環保局表示，清洗中心近期同步取得綠建築標章，且向財政部積極爭取申請促參(OT案)補助計畫，並依照「促進民間參與公共建設法」辦理相關程序，今(114)年2月舉辦公聽會，陸續於6月完成可行性評估與先期規劃報告、8月辦理招商說明會，目前已於財政部促進民間餐與公共建設資訊網完成招商公告程序(網址：https://ppp.mof.gov.tw/WWW/inv_ann.aspx) ，以期吸引多元民間企業參與。

縣長徐榛蔚表示，環保餐具租借及清洗中心已跨越規劃及建設前置階段，設備可提供高溫、消毒、殺菌等程序，皆符合衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」，而目前清洗中心即將進入試營運與客戶拓展期，不僅回應多項聯合國永續發展目標（SDGs），包括「永續城鄉」（SDG11）、「責任消費及生產」（SDG12）及「氣候行動」（SDG13），更彰顯跨部門與公私協力合作，推動循環經濟實踐，未來秉持「公部門先行、民間多元參與」精神，並積極拓展學校、軍方、飯店民宿、賣場、企業員工團膳及大型餐飲業者之契約合作，建立完整關鍵績效指標（KPI），提升營運維護效能與公共價值，確保後續營運符合震後市場需求及國家淨零政策，為花蓮打造更美好的永續環境。

民眾若對於環保餐具租借及清洗中心相關疑問，可逕洽花蓮縣環境保護局陳情專線電話：0800-066666或03-8233131，皆可為民眾服務。