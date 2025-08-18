　
生活 生活焦點

超離譜！台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有「104席」

▲台中海洋館。（圖／記者游瓊華攝）

▲佔地超過2公頃的台中海洋館竟僅設置104席停車格，讓每一格停車位都成了無比珍貴的限定席位。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中海洋館將在8月21日試營運，這座海洋生態館斥資13億元，占地2.25公頃，但今天記者實際前往現場，發現海洋館停車場竟僅規劃104位、機車位也才95位，成「超級限定席位」。對比屏東海生館設有2000多格停車位以及台中科博館的400多位停車位，台中海洋館的設計讓民進黨市議員蔡耀頡忍不住砲轟，「遊客還沒進館，光塞在停車場就爆掉了，設計明顯有缺失！」台中海洋館則回應，一旁的梧棲漁港也設有停車場，遊客也可停在漁港，步行8分鐘就可抵達。

▲台中市議會民進黨團今天前往台中海洋館考察。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市議會民進黨團今天前往台中海洋館考察。（圖／記者游瓊華攝）

先前館方釋出票價資訊挨轟太貴，導致試營運期間即使祭出8折優惠，門票銷售狀況仍慘不忍睹。今日館方表示，試營運第一天的門票僅剩下最後2個時段還有門票待售，其他都已經售罄，且試營運首周周六全天門票都已經賣完。

依據台中海洋館規劃，試營運期間，一天共開放預約7個參觀場次，每個場次一小時、限500名遊客，待試營運後將調整為每時段最多1000名遊客。不過，遊客要前往，得作好心理準備，因佔地超過2公頃的台中海洋館，竟僅規劃104格停車格，民眾提前買好門票預約入場，但光等排隊等停車位，恐得花上不少時間。

▲台中海洋館。（圖／記者游瓊華攝）

▲民代點出，海洋館動線設計不佳，且現場多數設施無明顯警告標示。（圖／記者游瓊華攝）

今天下午，台中市議會民進黨團前往台中海洋館考察，了解試營運前的狀況。市議員蔡耀頡點出3大缺失，包括動線不良對親子不友善、停車位嚴重匱乏、安全標示不足等。蔡耀頡表示，海洋館都開在偏遠的海線，停車格竟比開在市區的科博館還要少，讓人匪夷所思。

▲台中海洋館。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中海洋館即將試營運，票價問題成為遊客熱議焦點。（圖／記者游瓊華攝）

蔡耀頡直言，台中海洋館作為一座大型的生態教育場館，勢必成為台中市的旅遊新亮點，吸引來自全國的遊客，台中市政府既然打造了這樣一座耗費巨資的地標性設施，卻在最基本的交通配套上如此敷衍了事，且遊客就算車停梧棲漁港走過來，在近日高溫天氣情況下，8分鐘路程也成了「天堂路」；如果家長帶小小孩前往，恐還沒到場館就已經中暑，建議海洋館應設置接駁車等配套措施解決。

每日新聞精選

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台中海洋館試營運停車不足

