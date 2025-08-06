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新造警艇「澎安9號」今正式啟用　首航傳故障警鈴大響回港檢查

▲新造警艇「澎安9號」正式啟用，才剛啟航就故障 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲新造警艇「澎安9號」正式啟用，才剛啟航就故障。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖縣政府警察局今（6）日上午舉行新造警艇「澎安9號」啟航典禮，由縣長陳光復擔任主典者，議長陳毓仁、警察局長林温柔、澎湖縣警察之友會理事長趙榮華、海巡署第八海巡隊副隊長陳富榮、海巡署第七岸巡隊主任陳順明、十二海浬牧場有限公司及存富造船股份有限公司代表等人一同參與祝禱儀式，共同見證這一重要時刻，並祝福「澎安9號」未來執行任務一切平安順利。不過「澎安9號」剛啟航就故障，將進一步調查釐清原因。

新造的「澎安9號」警艇是由存富造船股份有限公司所建造，其船身為玻璃纖維強化塑膠（FRP）材料所建造，主機為瑞典VOLVO PENTA牌 6缸600馬力/2300RPM高速柴油引擎2部、總長20.90公尺、船寬5.10公尺、噸數為58噸、最高航速可達每小時28浬、續航力可達281海浬、在八級風力下航行仍具有完整的穩定度。船上配備包含，廣播系統、照明系統、警報喊話器、警用閃光燈、無線電通訊系統、航海儀器(雷達、聲探測儀、GPS全球定位系統、磁羅經等)、監視系統、消防系統等。

▲▼ 「澎安9號」拖一年找無輪機長 甫風光啟用就故障 。（圖／記者陳洋翻攝）

陳光復表示，警察局原有的「澎安6號」公務船因使用年限已久，且船舶噸位輕、耐波性差，在冬季海象多變的情況下，不利於同仁執行各項勤務。而新建的「澎安9號」公務船，不僅噸位大、耐波性佳、機動性與安全性也大幅提升，對於同仁在執行緊急救援任務、取締非法毒電炸魚、查緝走私偷渡，以及其他為民服務等公務執行上，不僅更有效率，同仁的安全也更有保障。

▲▼ 「澎安9號」拖一年找無輪機長 甫風光啟用就故障 。（圖／記者陳洋翻攝）

陳光復強調，優質的警政設備是提升警政服務的根基。縣府與議會始終重視第一線執勤人員的安全與需求，未來也將持續挹注資源，為守護鄉親的安全與生活品質共同努力。他也勉勵所有警察同仁持續在治安維護、交通秩序及為民服務等各項工作上精進不懈，攜手打造安全、安心的生活環境。

不過剛啟航就發現左俥葉片故障，無法吸入海水溫度過高警鈴大響，船上有備品緊急更換，後續將進一步調查釐清原因。　　

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