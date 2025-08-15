華碩捐贈偏鄉電腦120台　嘉縣中埔鄉、東石及六腳3鄉鎮受惠

▲▼ 「2025原鄉暨偏鄉，數位關懷」 再生電腦捐贈儀式 。（圖／中埔鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



「2025原鄉暨偏鄉，數位關懷」列車於今（15日）來到嘉義縣，資策會結合企業自2019年發起再生電腦捐贈計畫迄今邁入第7年，今年再度結合華碩文教基金會 共同推動「原鄉暨偏鄉，數位關懷」再生電腦計劃，共捐贈120台，中埔鄉再生筆電56台再生桌機4台，東石鄉15再生筆電15台再生桌機5台、六腳鄉再生筆電30台，提供地方學校及社福團體應用，消弭城鄉數位落差。

▲ 「2025原鄉暨偏鄉，數位關懷」 再生電腦捐贈儀式，中埔鄉長李碧雲出席受贈 。（圖／中埔鄉公所提供）

捐贈儀式在中埔鄉穀倉農創園區舉行，資策會數位轉型學院陳龍副院長，華碩文教基金會林玉楓主任、中埔鄉長李碧雲、六腳鄉長黃鉦凱、東石鄉秘書李佳麟、中埔鄉民代表會主席何韻定暨全體代表一同出席這場非常有意義的活動。

資策會數位轉型學院陳龍副院長表示，計畫的初始源於縮短數位落差，並結合環保與社會公益，往年都是針對原住民鄉，今年首次於非原住民鄉辦理。非常感謝華碩文教基金會每年攜手與資策會一起「為愛出發」，也希望能拋磚引玉，鼓勵更多企業投入偏鄉關懷行列。

「華碩文教基金會林玉楓主任表示，有感於電子廢棄物逐年生成，華碩以關懷地球與社會的初心，欲成為綠色企業表率。基金會長期致力於縮短數位落差，希望這些再生電腦可作為偏鄉學童持續學習的橋樑，為當地挹注更豐厚的遠距教育能量。

中埔鄉長李碧雲表示，數位資訊發展是地方進步的基石，很高興今年把資源提供給我們三鄉，並來我們中埔舉辦這場捐贈儀式，發揮社會公益幫助地方學童及弱勢族群提供更多數位學習的機會，並替受贈的學校及社福團體致上最深的感謝。

會後陳龍副院長帶著團隊參觀農創園區，對閒置空間在利用轉身為文創園區並結合在地產農行銷在地產業稱讚有加。