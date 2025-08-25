77老大青木瓜豐盈飲廣告太誇張　北市重罰484萬元「連3年榜首」

▲「『LABELLE拉蓓』青木瓜豐盈飲」食品廣告詞句涉及誇大不實遭北市重罰。（圖／台北市衛生局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

違規廣告「膨風」很大！台北市衛生局今（25日）公布114年上半年違規廣告查緝情形，其中食品廣告違規182件、裁罰金額達2384萬元。而罰鍰累計第1名為「七寶創意有限公司」的「『LABELLE拉蓓』青木瓜豐盈飲」食品廣告詞句涉及誇大不實，違規廣告罰鍰達484萬元，且已連續3年皆為第一名。

北市衛生局公布114年上半年違規廣告查緝情形，食品、藥品/醫療器材及化粧品違規廣告共開罰281件、裁罰3704萬元；其中食品廣告違規182件，裁罰金額達2384萬元。而藥品/醫療器材共19件、裁罰780萬元。化粧品佔80件、裁罰540萬元位居第3名。

北市衛生局統計，罰鍰累計前3名的違規產品廣告，罰鍰累計第1名為「七寶創意有限公司」，違規廣告罰鍰達484萬元，該公司「『LABELLE拉蓓』青木瓜豐盈飲」食品廣告詞句涉及誇大不實。

食品藥物管理科科長林冠蓁提到，該公司已連續3年都是違規第一名。而違規產品的代言人則是知名網紅中醫師77老大，但裁罰部分，則會由該位代言人戶籍所在地的縣市衛生局開罰。林冠蓁說，代言人所面臨的罰則同樣是食安法第28條、最高可處400萬元的罰鍰。

另外罰鍰累計第2名為「雙江生技有限公司」，違規廣告罰鍰達230萬元，其「代謝調控醫能精露」食品廣告詞句涉及醫療效能。罰鍰累計第3名為「日東商事有限公司」，違規廣告罰鍰200萬元，其「RE.OWN淨透肌膠原胜肽」食品廣告詞句涉及醫療效能。衛生局表示，相關違法廣告已依法裁罰。

衛生局分析違規廣告媒體分類統計，網路225件最多，其次為電視共45件，廣播5件居第3。進一步分析網站違規廣告，以公司官網116件最多、裁罰金額1,648萬元，另針對社群媒體進行分類統計，Facebook 30件、裁罰499萬元，Instagram 9件、裁罰146萬元，YouTube 3件、裁罰45萬元。

台北市衛生局表示，會持續監錄、稽查違規廣告，經調查屬實，依法裁罰以遏止不法。非藥品或非醫療器材若宣稱醫療效能，依違反藥事法第69條或醫療器材管理法第46條規定，可處新台幣60萬元以上2500萬元以下罰鍰。

藥品廣告未經核准或與核准內容不符，依違反藥事法第66條規定，可處新台幣20萬元以上500萬元以下罰鍰。醫療器材廣告未經核准或與核准內容不符，依違反醫療器材管理法第41條規定，可處新台幣20萬元以上500萬元以下罰鍰。

台北市衛生局指出，食品廣告涉誇張不實、易生誤解或醫療效能，依違反食品安全衛生管理法第28條規定，可處新台幣4萬元以上400萬元以下或60萬元以上500萬元以下罰鍰。化粧品廣告涉虛偽誇大或醫療效能，得依違反化粧品衛生安全管理法第10條規定，可處新台幣4萬元以上20萬元以下或60萬元以上500萬元以下罰鍰。