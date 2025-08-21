高雄爆今年首例本土日本腦炎　男昏迷住院...足跡接觸史曝光

▲高雄出現今年首例本土日本腦炎個案，防疫人員針對高風險場域進行病媒蚊調查。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市昨（20）日出現今年首例本土日本腦炎病例！一名居住於鼓山區的60多歲男性，有三高慢性病，每週會固定前往山區種植果樹，6日出現疲倦昏睡，9日嚴重昏迷被送往急診就醫，15日經醫院通報，證實為日本腦炎，目前仍住院治療中。

衛生局指出，個案是居住於鼓山區的60多歲男性，患有高血壓、高血脂慢性疾病，近期並無出國旅遊紀錄。該名患每週固定前往杉林區從事果樹種植工作，發病前曾至旗山、美濃等地區購物活動。

▲個案會到杉林區種植蔬果，發病前曾到旗山、美濃購物。（圖／記者許宥孺翻攝）



疫調指出，個案於8月6日開始出現疲倦、昏睡等初期症狀，病情於8月9日急速惡化，出現說話結巴、動作遲緩及昏迷等嚴重症狀，隨即被緊急送往醫院急診治療。住院期間陸續出現發燒、頸部僵硬等典型腦炎症狀，8月15日醫院依規定通報，疾病管制署於昨日正式確認為日本腦炎病例，患者目前仍在醫院接受治療。

根據疾管署統計數據顯示，全國今年截至昨日止，累計確診20例日本腦炎病例，其中高雄市佔1例。由於台灣每年5月至10月為日本腦炎流行季節，主要傳播病媒蚊包括三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，這些病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等積水環境，而豬隻則是病毒的主要增幅宿主。

衛生局表示，已針對個案居住地及活動場所啟動緊急防疫措施，包括對周邊高風險區域進行病媒蚊密度調查、設置防疫捕蚊燈、實施社區衛生教育宣導等綜合防治工作。

▲病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等積水環境，發病嚴重恐致死。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局提醒，日本腦炎病媒蚊的吸血高峰時段為黃昏與黎明時分，民眾應避免於此時段在豬舍、水稻田、畜舍及其他病媒蚊孳生地等高風險環境活動。外出時建議穿著淺色長袖衣褲，並在身體裸露部位使用含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的政府核可防蚊產品。

衛生局強調，日本腦炎感染者多數無明顯症狀，但可能出現頭痛、發燒、無菌性腦膜炎或腦炎等症狀，嚴重時可能導致意識改變、定向力障礙、全身無力、腦神經功能受損、輕癱，甚至昏迷或死亡，目前接種日本腦炎疫苗是最有效的預防方法。