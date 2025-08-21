高雄早餐名店驚見「小強上桌開趴」店家認了　衛生局罰6萬

▲網友拍下小強（紅圈處）在食品櫥窗爬來爬去。（圖／翻攝自threads／yung.9o）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市傳統早餐名店發生食安危機！有顧客買早餐時發現，竟有3、4隻蟑螂在食品櫥窗上亂竄開趴，將畫面拍下放上網路。衛生局今（21）日上門稽查，業者坦承影片內容屬實，依法可罰3萬元以上；稽查人員還查出店家產品責任險逾期未投保，也開罰3萬元；另發現店家環境不潔，則要求限期改善。

位於復興一路上的高雄知名早餐店，開業超過70年，是許多在地人、旅人必吃美食。有網友表示，日前去買早餐，竟看到小動物在開趴，還沒錄影前就有3、4隻蟑螂，她點的蔥蛋還在這個櫥窗內，跟店員阿姨反應，也僅是把蔥蛋拿取去別的地方，能理解小吃店難免有蟑螂，但門面櫃檯還是清潔一下比較好。

影片則錄下1隻蟑螂在食品櫥窗上爬來爬去，看了超毛。網友則表示：「我知道是哪間了，人很多，但環境真的很糟」、「桌子底下看到小小強勉強可以接受，桌子上甚至展示台上就絕對不行⋯」、「好噁，看了都倒胃口」。

▲▼衛生局今日到店家稽查，業者認了影片內容屬實。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局今日前往店家稽查，現場沒有發現蟑螂蹤跡，不過業者坦承網友錄下的影片屬實，衛生局將依高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局依照食品良好衛生規範稽查時，發現業者產品責任險逾期未投保，也依違反食品安全衛生管理法第13條暨第47條規定裁罰3萬元。

此外，現場還查獲作業場所天花板及設備不潔、發現病媒、冰箱內食材及醬料未覆蓋、從業人員未依規定健康檢查、未確實佩戴口罩等缺失，要求業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。