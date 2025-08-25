　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你的人際「斷捨離」指數有多高？超準心測揭開最真實的自己

▲▼心理測驗,心測,人際關係,相處,朋友,壓力。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一張圖就能測出你的社交模式！你是深情守護型，還是灑脫重置型？快來看看你的內心答案！。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的環境、新的相遇，我們每天都在和各種各樣的人互動。但有時，這些人際關係可能變成一種壓力，甚至讓你忍不住想：「乾脆全部重來一次算了！」其實，這種想要重置的衝動，或許比你想像的更自然，來玩日本網站《TRILL》心理測驗，揭開你在人際關係中，是否容易想按下「重置鍵」的傾向。

Q：請憑直覺回答這個圖形，你覺得像什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼心理測驗,心測,人際關係,相處,朋友,壓力。（圖／m翻攝自心測官網）

1、信件
2、鏡子
3、相框
4、蕾絲手帕

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

1、選「信件」人際關係重置指數：80%

選擇信件的你，對結束人際關係的抗拒感不高，甚至可能會在內心默默決定結束一段關係，而不會直接告訴對方，讓彼此自然淡出。

你傾向於在溝通中避免衝突，選擇保持表面平靜而非直接面對問題。因此，當不滿或落差堆積時，你可能會用「結束關係」來換取內心的安寧。

如果想改善這種習慣，可以試試在決定離開前，先和對方保持一段距離，給彼此一些時間與空間，說不定還能找到修復關係的契機。

2、選「鏡子」人際關係重置指數：60%

選擇鏡子的你，當在一段關係裡看見自己不喜歡的模樣時，可能會突然想要一刀兩斷。

你是個常常自我反省、追求理想自我的人。一旦覺得自己被關係束縛、看不見本來的樣子，就會想逃離現狀，透過「重置」尋回自由。

建議你嘗試直視這些不適感，並思考它真正的來源。當你能分辨出問題來自關係本身，還是來自自己的內在不安，才能做出更成熟的選擇。

3、選「相框」人際關係重置指數：20%

選擇相框的你，是個極重視人際關係的人。對你來說，一旦建立起的羈絆，就是值得珍惜與守護的。

即使關係中出現摩擦，你也傾向於努力尋找解決辦法，而非輕易放手。但這樣的特質，有時也會讓你陷入消耗自己的關係中。

學會判斷哪些關係值得努力維繫，哪些該放下，才能在保有溫柔的同時，也保護好自己的心。

4、選「蕾絲手帕」人際關係重置指數：40%

選擇蕾絲手帕的你，敏感又細膩，不喜歡讓關係起風波，也害怕傷害到對方。

然而，正因為心思細膩，你有時會被別人的冷漠或無心之言刺痛，選擇默默退出，卻不願說明理由。

如果覺得關係讓你疲憊，不妨試著用溫和的方式，真誠表達自己的感受，這樣不僅能減輕壓力，也可能帶來意想不到的轉機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／經典賽中華隊教練團　名單出爐
林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不
獨／信義區超跑巷激情畫面！和尚擁吻女子1分鐘
77老大慘了！　遭重罰484萬
劍指柯建銘？　段宜康：沒有人可以自稱無可替代
快訊／台師大女足遭強迫抽血　檢調首度約談周台英、陳忠慶
快訊／北市警發布88名中階警官人事令　從副分局長到所長都調整
2日男西門町揮五星旗喊熱愛中國　強制驅逐出境永不得來台
已罰900萬！受損光電板還沒清完

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新潮用語誕生！「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

上網賣家具「詐騙盯上」　1手法騙到錢！網點頭：會被牽著走

【廣編】孩子太會說故事！第二屆利百代小小播客大賽熱鬧落幕

拍國片最高補助1億元　文化部「大航海計畫」新增國際旗艦組

你的人際「斷捨離」指數有多高？超準心測揭開最真實的自己

檢查照出「一串珍珠項鍊」是2、30顆肺結節！醫曝真相：安啦

快訊／新北三峽飆39.2度　13縣市高溫警示

星宇航空跟進「軍人節國軍搭機免費升等」　3國籍航空均響應

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

有望取代傳統法幣？花旗：穩定幣有望在2030年前邁向3.7兆美元

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

新潮用語誕生！「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

上網賣家具「詐騙盯上」　1手法騙到錢！網點頭：會被牽著走

【廣編】孩子太會說故事！第二屆利百代小小播客大賽熱鬧落幕

拍國片最高補助1億元　文化部「大航海計畫」新增國際旗艦組

你的人際「斷捨離」指數有多高？超準心測揭開最真實的自己

檢查照出「一串珍珠項鍊」是2、30顆肺結節！醫曝真相：安啦

快訊／新北三峽飆39.2度　13縣市高溫警示

星宇航空跟進「軍人節國軍搭機免費升等」　3國籍航空均響應

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

有望取代傳統法幣？花旗：穩定幣有望在2030年前邁向3.7兆美元

AI房產科技再進化！永慶房產集團開創「問房」新時代

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授　兼任跨國循環經濟大使

嫁豪門尪生三寶！劉伊心替愛女籌備「水上抓周派對」　奢華場面曝光

新潮用語誕生！「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

領33K「怎麼存到1000萬」買房？　她一算：不吃不喝也要25年

【廣編】小禎現身微風之夜　擔任法國Parfums de Marly品牌大使化身香氛女神

女足教練淪詐欺、侵占罪被告！　周台英現身調查局畫面曝

【廣編】《依露希爾：星曉》Remake版本即將登場！事前預約啟動　豪華獎勵限時釋出

許維恩一家三口去沖繩玩「遇突發狀況」！苦笑冒冷汗：只能說幸運吧

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

生活熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

可能又有新颱風　預估路徑曝

午後轉雨！　「下最大」地區曝

鬼門開！　5生肖財運發了

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

手機太破刷不過　下一秒8+9神救援！

照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠　專家詳解！

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

台積電工程師聯誼「固定台詞」　她嘆單薄

本來生意平平！手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

更多熱門

相關新聞

超準心測選一款最愛的蛋料理！揭曉你隱藏的天賦力

超準心測選一款最愛的蛋料理！揭曉你隱藏的天賦力

其實，我們每個人的內心深處，或許都還藏著一些尚未被發掘的才能與可能性，即使在日常生活中不常顯現，某些時刻它們也可能突然浮現，讓你對自己有全新的發現。不妨來玩日本網站「GLOW」的心理測驗，幫助你揭開「沉睡中的天賦」。

內耗型人格「5大特徵」

內耗型人格「5大特徵」

「水喝不夠」恐害你變胖憂鬱！

「水喝不夠」恐害你變胖憂鬱！

先看到兔子還是鴨子？

先看到兔子還是鴨子？

人到中年突發現「不需要朋友」　原因爆共鳴

人到中年突發現「不需要朋友」　原因爆共鳴

關鍵字：

心理測驗心測人際關係相處朋友壓力

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

可能又有新颱風　預估路徑曝

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面