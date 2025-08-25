你的人際「斷捨離」指數有多高？超準心測揭開最真實的自己

▲一張圖就能測出你的社交模式！你是深情守護型，還是灑脫重置型？快來看看你的內心答案！。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的環境、新的相遇，我們每天都在和各種各樣的人互動。但有時，這些人際關係可能變成一種壓力，甚至讓你忍不住想：「乾脆全部重來一次算了！」其實，這種想要重置的衝動，或許比你想像的更自然，來玩日本網站《TRILL》心理測驗，揭開你在人際關係中，是否容易想按下「重置鍵」的傾向。

Q：請憑直覺回答這個圖形，你覺得像什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、信件

2、鏡子

3、相框

4、蕾絲手帕

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

1、選「信件」人際關係重置指數：80%

選擇信件的你，對結束人際關係的抗拒感不高，甚至可能會在內心默默決定結束一段關係，而不會直接告訴對方，讓彼此自然淡出。

你傾向於在溝通中避免衝突，選擇保持表面平靜而非直接面對問題。因此，當不滿或落差堆積時，你可能會用「結束關係」來換取內心的安寧。

如果想改善這種習慣，可以試試在決定離開前，先和對方保持一段距離，給彼此一些時間與空間，說不定還能找到修復關係的契機。

2、選「鏡子」人際關係重置指數：60%

選擇鏡子的你，當在一段關係裡看見自己不喜歡的模樣時，可能會突然想要一刀兩斷。

你是個常常自我反省、追求理想自我的人。一旦覺得自己被關係束縛、看不見本來的樣子，就會想逃離現狀，透過「重置」尋回自由。

建議你嘗試直視這些不適感，並思考它真正的來源。當你能分辨出問題來自關係本身，還是來自自己的內在不安，才能做出更成熟的選擇。

3、選「相框」人際關係重置指數：20%

選擇相框的你，是個極重視人際關係的人。對你來說，一旦建立起的羈絆，就是值得珍惜與守護的。

即使關係中出現摩擦，你也傾向於努力尋找解決辦法，而非輕易放手。但這樣的特質，有時也會讓你陷入消耗自己的關係中。

學會判斷哪些關係值得努力維繫，哪些該放下，才能在保有溫柔的同時，也保護好自己的心。

4、選「蕾絲手帕」人際關係重置指數：40%

選擇蕾絲手帕的你，敏感又細膩，不喜歡讓關係起風波，也害怕傷害到對方。

然而，正因為心思細膩，你有時會被別人的冷漠或無心之言刺痛，選擇默默退出，卻不願說明理由。

如果覺得關係讓你疲憊，不妨試著用溫和的方式，真誠表達自己的感受，這樣不僅能減輕壓力，也可能帶來意想不到的轉機。