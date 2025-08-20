人到中年突發現「我不需要朋友」　原因爆共鳴：寧願一個人

▲有些人喜歡交朋友，也有人喜歡獨處。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人喜歡跟朋友相處，也有些人更喜歡獨處。近日知名作家黃大米在臉書分享生活感悟，原來是她與課堂上與同學的對話時，意外說出「我不需要朋友」，而這句話不只嚇到對方，她自己也嚇了一跳，但後來仔細想想，她確實覺得把肉包子都打在自己身上，一定是有去有回，很值得。貼文曝光後，大票網友讚爆。

黃大米在臉書粉專上提到，她上課時，碰到台灣的同學，對方詢問她怎麼沒有找外國的朋友一起吃飯？大家可以一起討論要吃什麼，結果她第一時間的回答，便是「我不需要朋友」，她可以自己吃飯、決定想吃什麼、點什麼。不過，當她說出這句話，不只嚇到對方，她自己也嚇了一跳，因為她一向樂於助人且和善，所以怎麼也沒想到自己會直覺的說出這句話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃大米認為，雖然有人陪伴的好處是熱鬧，但壞處則是可能要遷就他人喜好，甚至無法去自己最想去的地方。她其實很習慣一個人決定事情，而她也沒時間等待、妥協、解釋、給交代了，因此，她大多選擇一個人，這樣最能按照自己的意思走。

黃大米認為，人到中年已經沒有多少時間，她只想做自己想做的事、去想去的地方，享受這趟人生旅程，她要盡情的討好自己，幫自己圓夢，她不需要對別人好，把所有的肉包子打在自己身上，有去有回，很值得。

貼文曝光後，不少網友都表示，「真的，人到中年，連『遷就』這個詞都嫌浪費」、「跟我的心境好接近」、「『盡情討好我自己』這句話超棒」、「非常同感～習慣也喜歡一個人，有時還懷疑是否太孤僻」、「認同」、「真的，不願意遷就，寧願一個人」、「非常認同，尤其上50歲後，覺得一個人更是自在」。