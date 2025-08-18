　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸醫院奇蹟救回「頸椎斷開」患者一命　醫師曝：情況惡劣如斷頭

▲一名遭機械臂重擊的患者脊椎斷裂如同「斷頭」。（圖／翻攝上海長征醫院）

▲一名遭機械臂重擊的患者脊椎斷裂如同「斷頭」。（圖／翻攝上海長征醫院，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海長征醫院近日成功救回一名「頸椎斷開」的重傷患者。透過釋出的X光片可以發現，患者頸椎嚴重脫位的程度，幾乎等同於「斷頭」般的「首身分離」，原本被判定毫無生機，但在該院多學科團隊醫師的合作下奇蹟存活。主治醫師、長征醫院頸椎外科病區主任陳華江坦言，從醫近30年，這是首次遇到如此凶險病例。

▲一名遭機械臂重擊的患者脊椎斷裂如同「斷頭」。（圖／翻攝上海長征醫院）

《瀟湘晨報》報導，當時，患者因頸部遭受機械臂重擊，導致頸椎瞬間遭受毀滅性損傷，當場高位截癱、心跳驟停，經緊急心肺復蘇才勉強恢復微弱生命體徵。影像學檢查結果令人震驚，頸椎發生極其罕見的大跨度脫位，其嚴重程度猶如「身首離斷」，已造成脊髓嚴重挫傷、關鍵神經血管結構撕裂。

▲一名遭機械臂重擊的患者脊椎斷裂如同「斷頭」。（圖／翻攝上海長征醫院）

院方指出，患者入院時頸後區域形成巨大血腫，右側椎動脈已斷裂且被血塊暫時「堵住」，左側椎動脈遭牽拉僅勉力維持供血，血壓一度反覆下探至約50mmHg，隨時可能因血塊鬆動引發秒級千毫升量出血或致命性腦梗。團隊在袁文、陳華江、王新偉等醫師領銜下，聯合急診、重症與麻醉等多科會診後決定手術。

▲一名遭機械臂重擊的患者脊椎斷裂如同「斷頭」。（圖／翻攝上海長征醫院）

由於患者頸椎前後骨與軟組織「全斷」，且頸後皮膚大面積破損、腦脊液大量外漏，後路或前後聯合路徑感染風險極高；在無法完成更進一步影像檢查的情況下，手術必須「邊開邊判讀」。團隊以顯微操作清除血腫與嚴重沾黏，採前路復位＋創新「衛星鋼板」輔助固定，在常規鋼板之外加設輔助固定點，提升整體穩定度，最終於約3小時內完成復位重建並控制出血風險。

術後患者進入重症監護，醫療團隊持續進行器官功能維護，隨後50餘天內又完成十多次骨修復、清創等手術。7月31日，患者已脫離呼吸器並轉入燒傷整形科治療，主要臟器功能恢復、四肢可活動且可書寫溝通。醫師提醒，此類高處鈍擊或高能量損傷，死亡與重殘風險極高，現場處置宜立即撥打急救、避免搬動，以免二次損傷。
 

08/17 全台詐欺最新數據

