食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」　腫瘤科醫：剩一道疤

一名臨床第四期的食道癌病患，幾個月前接受檢查時，腫瘤清晰可見，也呈現出血的狀態；然而，經過醫護、病患共同的努力，患者近日回診時，腫瘤已完全消失，只剩一道結疤的痕跡，這讓腫瘤科醫師吳教恩感動又欣慰，直言「願這份好消息，能帶給正在努力抗癌的病友們一些希望與力量。」

吳教恩近日提到，一名食道癌病患幾個月前接受胃鏡、正子攝影及電腦斷層檢查時，都清楚顯示出腫瘤，甚至還在出血；但這次回診，他們把治療前後的影像逐一比對，發現當時的腫瘤已消失，只剩一道結疤痕跡，「完全找不到癌細胞了！」

他感性表示，「這是一位臨床第四期的病患，但我們仍一起規劃最有希望的治癒策略。不是每個第四期病人都有機會逆轉勝，但這位病人真的做到了初步的逆轉！」

吳教恩也直言，真正值得感謝的是病患自己的不懈努力，及家人強大的支持與陪伴，「醫療從來不是孤軍奮戰，是團隊合作。」

另外，針對眾網友關心「是用什麼方法治療？」吳教恩強調，每位病人情況不同，治療策略也無法一體適用，有時運氣也是關鍵之一，因此不特別強調藥物或技術，而是「用對的方式」與「不放棄的心」。他相信，只要醫病雙方攜手合作並堅持下去，總有人會迎來屬於自己的好消息。

