生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

00後妹子工讀「排4天班請3天」　老闆娘一聽原因傻眼！全場吵翻

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲飲料店老闆娘苦惱工讀生輪流請假。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名飲料店老闆娘哀號，工讀生輪流請假，每周都有人喊身體不適或家裡有事，甚至有人上一周四天就請三天。更錯愕的是，總在開店前半小時才臨時告知，害她完全無法調整人力，因此求助「該怎麼辭退才不違法？」文章引發全場吵翻，「如果我開始常請假，就是覺得薪水對不起工作量」、「當周全勤+1000元」。

一名老闆娘在Dcard大吐苦水，表示自己近期創業開飲料店，好不容易應徵了幾位00後妹妹工讀，沒想到三人卻像排班一樣「輪流請假」，每週幾乎都有人喊身體不適或家裡有事，甚至有人上一周四天卻請了三天，讓她直呼心力交瘁。

原PO進一步透露，飲料店生意其實很好，偏偏工讀生總是壓在開店前半小時才臨時告知請假，讓她根本來不及協調人力。

她也坦言，目前這個時間點工讀生實在很難徵，現在遇上這種「隨時缺角」的情況，讓她十分矛盾，一方面擔心人力無法維持，一方面又怕辭退會踩到法規紅線，「到底該怎麼辭退才不違法呢？」

貼文曝光後，一派網友反酸，「生意好請正職別找工讀生啊」、「如果我開始常請假，就是覺得薪水對不起工作量，等老闆辭退我」、「就多應徵人啊，PT被排7天都有班本來就不太合理，理想排班是一星期3～4天」、「因為餐飲隨便找就有，所以如果是基本薪愛做不做很正常」、「我也是00後，以我自己打工的經驗來說，大部分都是女同事請假比較多，男生基本上不會」。

也有人給建議，「辭退，給點資遣費！每次看到有人說給基本薪資就不要要求太多，但薪水明明是面試時就談好，要就來，不要就走，不要來了還機機歪歪的」、「多請幾個PT，慢慢讓他們班排少一點少到自己受不了就會走了」、「當周全勤+1000元」、「有門路的話，可以試看看請越南留學生，他們那種來上班就是真的要賺錢的，而且恨不得可以加班」、「我之前店長都排我早上6點到11點班，9點沒客人，就叫我下班，第3次後，我就辭職了」。

另有網友直言很正常，「之前上班的店，很多工讀生也都這德性，事到臨頭才突然請假，還愛遲到，說到底很多學生的重心並不放在工作，工作只是賺點零用錢而已，所以一旦有約啦，要出去玩啦，心情不好啦，跟男朋友吵架啦，就很會請假，老闆也是常常被搞得很頭痛。」

08/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

飲料店老闆娘00後工讀妹妹請假基本時薪

