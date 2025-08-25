和平協議須含強大安全保障　加國總理：不排除向烏派遣維和部隊

▲加拿大總理卡尼。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）24日在基輔表示，支持烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出的和平協議須納入強有力安全保障的訴求，並強調加拿大不排除根據此類協議架構向烏克蘭派遣維和部隊。

路透社報導，俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已持續3年半。美國總統川普（Donald Trump）目前主導和平進程，烏克蘭則與歐洲盟國合作草擬戰後安全保障架構。川普先前曾對此表示開放態度。

澤倫斯基今早於基輔索菲亞廣場主持獨立日慶典，加拿大總理卡尼與川普特使凱洛格（Keith Kellogg）皆出席活動，這是卡尼自今年3月上任以來首次訪問烏克蘭。

澤倫斯基致詞表示，「我們大家都在努力，確保這場戰爭的結束能夠為烏克蘭帶來和平的保障，讓我們子孫不必承受戰爭或戰爭威脅。」他希望未來的安全保障條款能盡可能接近北約第五條規定，即視對單一成員國的武裝攻擊為對全體的攻擊。

卡尼隨後在聯合記者會中表示，「加拿大的看法是，單靠烏克蘭武裝部隊作為唯一的安全保障並不切實際……他們必須獲得支持並予以強化。」他支持烏方爭取國際參與的立場。

此外，雙方也簽署合作生產無人機協議。卡尼宣布，烏克蘭將自下月起，接收來自先前公布計畫中超過10億加幣（約新臺幣220億元）的軍事援助。