社會焦點

仲夏煙火壓軸吸引萬人觀賞　蘆洲警出動無人機加強疏導

▲仲夏煙火八里左岸吸引萬人觀賞，警方出動無人機百名警力加強交通疏導。（圖／記者陸運陞攝）

▲仲夏煙火八里左岸吸引萬人觀賞，警方出動無人機百名警力加強交通疏導。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

「2025 淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀24日迎來壓軸場，除淡水主會場以外，主辦單位推薦左岸八里觀賞點，從傍晚陸續湧入1.6萬名遊客，現場人潮聚集熱鬧非凡，新北市蘆洲分局結合協勤人力，全力部署於交通要道、觀賞區及周邊路口，執行交通疏導、人車分道並加快散場疏散，確保活動順利圓滿。

本次交通疏導勤務特別導入「科技警政」，由跨分局組成無人機隊，共有3名具專業資格員警（俗稱飛手）操作，透過空拍即時掌控人潮聚集處及人流移動狀況，並同步回傳影像至前進指揮所。指揮官可即時掌握現場動態，快速調度警力並靈活調整策略，展現「陸空聯合、科技執勤」的警政新模式。

▲警方出動無人機監看交通狀況及時疏導。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方出動無人機監看交通狀況及時疏導。（圖／記者陸運陞翻攝）

活動結束後，周遭人潮疏散順暢，交通秩序維持良好，展現科技應用與警民協力的成果。蘆洲分局表示，未來將持續運用科技警政提升蒐證視角、強化即時應變與維安能量，營造更安全便捷的公共環境，讓市民安心參加各類大型活動並順暢離場返家。

▲仲夏煙火八里左岸吸引萬人觀賞，警方出動無人機百名警力加強交通疏導。（圖／記者陸運陞攝）

▲仲夏煙火八里左岸吸引1.6萬人觀賞。（圖／記者陸運陞攝）

