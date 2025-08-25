　
「4星座」事業大翻身！職場迎來高光時刻　一路旺到年底

金牛、雙子、處女和雙魚在2025年底前，事業將迎來一波好運。（示意圖／Pixabay）

▲4星座在2025年底前，事業將迎來一波好運。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

下半年職場與生活將迎來新的轉折！《搜狐網》命理專欄指出，有12星座中的4個星座獲得強勁行動力，在職場上的各種準備，將有如獲得一對翅膀，成功突破困境和搶佔先機，在2025年底前事業運大好，將迎來職場上的高光時刻。參考星座太陽、上升星座。

●金牛座：穩紮穩打，耐力跑出加速度

金牛座今年上半年像在鋪陳，目標明確而堅定，在外人眼裡顯得緩慢，但當火星能量啟動，累積都將化為甜美的果實，像是沉寂已久的客戶開始下單，部門核心專案交給你負責，甚至副業也有爆發式成長。金牛在年底前，過去的堅持努力都將有回報，也有望成為團隊中最重要的定海神針。

●雙子座：靈機一動，應變力打開新局面

雙子座今年上半年過得比較收斂，平時想法多卻選擇保守，在隨著火星能量爆發，原本的顧慮都煙消雲散，卡關的專案或客戶臨時的要求都能輕鬆迎刃而解，或是成為最關鍵的救援人物。雙子在年底前建議大膽展現靈活度，把握屬於自己的舞台。

●處女座：精益求精，細節力鑄就競爭力

處女座今年大半年像是在打磨璞玉，不斷修正錯誤、精進自己，在火星能量啟動後，使各種細節發光，客戶回頭、專案因為有備份方案而成功，在審計時完全零誤差。處女在年底靠著精益求精，將獲得同事和上司的認可，迎來職場上的高光時刻。

●雙魚座：共情力強，軟實力架起合作橋

雙魚座今年上半年變得有點「內斂」，怕說錯話就成了隱形人，當火星能量加持下，展現高共情力後，常常一句話突破僵局，有機會在職場上成為跨部門的「翻譯官」。雙魚在今年底建議多多主動釋出善意與支持，這個特點將成為與他人合作的最佳橋樑。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

