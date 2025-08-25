不止SSD憑空消失　Windows 11 KB5063878問題超多

▲近期微軟Windows 11的更新除了導致SSD消失外，還有其它問題。（圖／翻攝自Microsoft）

圖文／CTWANT

微軟本月釋出的Windows 11更新KB5063878，除了引發SSD偵測不到的問題外，另外還引發兩大問題，一是AutoCAD等設計軟體在啟動時被系統強制要求「必須用管理員身分」開啟，導致學生與一般使用者無法操作；二是使用NDI串流的直播與錄製畫面出現嚴重延遲與斷續。多所學校與個人用戶回報災情，問題多集中在2025年8月第二週之後，正與「星期二」安全更新時間點相符。

根據《Windows Latest》與微軟支援文件指出，安裝KB5063878（OS Build 26100.4946，2025年8月12日發布；官方狀態於8月21日16:28PT更新）後，AutoCAD產品線啟動時會強制彈出UAC（User Account Control）權限要求。

學校方面描述，啟動AutoCAD、Civil 3D或Inventor時，先跑MSI程序就跳出管理員授權視窗；若學生帳號屬標準用戶則無法通過，按「取消」還會觸發MSI錯誤碼1730。

針對此問題，微軟回覆表示已知情，受影響版本涵蓋AutoCAD 2022至2026，目前正與Autodesk合作修復。由於暫無替代設定或登錄檔臨時解法，用戶若需立即使用，只能先移除KB5063878，並暫停安裝更新至少7天，再視後續版本決定是否恢復。

在串流與視訊端，NDI（Network Device Interface）效能劣化則被列為「已確認」問題。安裝更新後，使用OBS（Open Broadcaster Software）或NDI Tools的「畫面擷取」功能時，容易出現嚴重卡頓、聲畫不同步與音訊破裂，就算在低頻寬環境下也會重現。

多名用戶在Feedback Hub與GitHub表示，為OBS提供NDI功能的開源工具DistroAV，在安裝KB5063878後傳輸品質明顯惡化；也有人以雙電腦串流至Twitch為例，回退更新後立即恢復流暢。NDI官方建議把接收模式改為TCP或UDP，避開RUDP（Reliable UDP）；若仍無改善，唯一解方仍是移除更新。

微軟補充，工程團隊已著手調查，後續修補「可能」納入修復範圍。《Windows Latest》彙整用戶反饋指出，這次延遲與斷續現象疑似因封包時序不均，導致緩衝區反覆填滿與排空，特別影響同時使用OBS／NDI Tools並開啟「畫面擷取」的組合。受影響平台涵蓋Windows 11版本24H2以及Windows 10版本21H2、22H2；伺服器版本則未列入。

此外，也有零星個案反映更新後出現SSD消失或受損情形，微軟已表示注意相關通報，後續會一併追蹤。對教學單位與直播工作者而言，目前最務實的做法，是暫時回退KB5063878或調整NDI傳輸模式，待微軟與Autodesk釋出正式修補後，再評估是否更新。

