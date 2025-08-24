美籍網紅北市直播中被逮！深夜睡火車站挨告遭通緝　上銬畫面曝

記者陳以昇／新北報導

擁有13多萬Instagram粉絲的26歲美籍網紅Pugmire（音譯：普格米爾）自嘲是「全台灣最多警察追的網紅」，因涉嫌今年1月在桃園楊梅火車站無故滯留，遭站長提告妨害自由。後因未如期開庭而遭到桃園地檢署發布通緝。淡水警分局員警8月22日發現該名男子正在台北市忠孝東路直播，循線將他逮捕並解送桃園地檢署歸案，他被捕時大喊「Criminal！」

▼淡水警方在台北市將美籍網紅Pugmire逮捕 。（圖／翻攝Pugmire IG）

美籍男子Pugmire（普格米爾），因徒步環島而在網路上小有名氣，在Instagram擁有13多萬粉絲。據了解，他曾在今年1月21日深夜夜宿楊梅火車站。由於車站即將在凌晨0時暫停營運，他便在站內樓梯下方的空間過夜，直到清晨5時才離開。

事後他將夜宿火車站的過程張貼在社群平台Threads上，楊梅火車站站長發現後，認為其行為已構成刑法第306條妨害自由罪，因此對他提出告訴。由於普格米爾仍在徒步環島，導致無法如期出庭，直到5月上旬才前往警局製作筆錄，並曾調侃自己是「全台灣最多警察追的網紅」。

▲▼淡水警方在台北市將美籍網紅Pugmire逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

淡水警分局中正路派出所警員廖家駒，在追查該案時，22日中午發現普格米爾正在社群平台直播，畫面顯示他身處台北市忠孝東路三段某賣場前。警方立即循線前往，當場告知普格米爾已遭通緝，隨後將其逮捕。在被捕時，他一臉不可置信地看著警察，大喊「Criminal！」全案訊後已依法解送桃園地檢署偵辦。

▼美籍網紅Pugmire曾夜宿楊梅火車站遭站長提告 。（圖／翻攝Pugmire IG）

▼美籍網紅Pugmire做完筆錄後未開庭遭通緝 。（圖／翻攝Pugmire IG）