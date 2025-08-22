比門前隱味還貴！台中海洋館牛肉麵1碗399　館方：東西很澎湃

▲台中海洋館的餐廳菜單被網友吐槽不已，從設計風格到餐點價格都被網友批評。（圖／台中海洋館提供）



記者游瓊華／台中報導

中部第一間海洋生態館「台中海洋館」昨（21）日試營運，館內除了票價太貴遭抨擊之外，有網友公開館內餐廳菜單價格，所有套餐都是389元起跳，其中牛肉麵三寶套餐399元，比星級飯店、牛肉麵名店還貴，被網友大罵「比盤子還盤」、「去隔壁梧棲漁港吃就好了」。館方則回應，套餐實品很澎湃，但仍會與餐廳外包商溝通。

▲海洋派對海鮮拉麵套餐450元。（圖／台中海洋館提供）



依據菜單設計，檸香里肌厚切大豬排套餐價格399元、托斯卡納烤雞腿套餐389元、海洋派對海鮮拉麵套餐450元、天府紅燒牛三寶套餐399元。網友們吐槽，「海鮮是直接現撈的嗎？比百貨公司還高級耶」、「去隔壁梧棲漁港吃就好了」。不過也有網友緩頰，現場看到菜色，比菜單照片好很多。

台中海洋館也提到，餐廳提供的餐點實品很澎湃，且這兩天人潮踴躍，也收到不少網友意見，之後還會與餐廳外包商溝通，參考周邊餐飲行情。

▲台中海洋館21日試營運，入場採取預約制，每小時開放500人入場。（圖／資料照片）



有餐飲業者表示，知名店家牛肉三寶麵售價250到280元已經很「緊繃」，比星級飯店裡販售的牛肉麵、甚至是被稱為最難預約牛肉麵店「門前隱味」都還貴，直言台中海洋館內餐廳設定價格想要讓消費者買單，恐有難度。