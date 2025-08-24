　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力推核三公投有收穫　民眾黨練兵增基層曝光、小草也進化

▲▼ 民眾黨核三延役公投宣傳快閃行動-黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨核三延役公投宣傳快閃行動。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

核三重啟公投、大罷免投票昨（23日）落幕，雖然公投最終只拿下434萬票未能衝過500萬門檻，但全力推動此議題的民眾黨也藉此機會全台大練兵，一改過往只倚重網路空戰的宣傳模式，舉辦多場座談會、健走活動。此外，支持者也從過去被動支援，改為積極主動、自辦活動創造話題聲量等，在地方上能見度高、展現不同於藍綠的活力，都有助於2026年九合一選舉的操作。

回顧這次公投的推動過程，主推的民眾黨極力動員、早早開始準備，中選會5月底核准核三重啟公投後即開始一連串的曝光行動，接著7月陸續舉辦百場座談會、健走活動等，過程中雖因首波罷免案暫緩，但後續場次累積起來仍相當可觀。

若以民眾黨2024年大選政黨票取得304萬334票來看，從這次公投同意票來到434萬，黨內人士分析，雖然當中多少有國民黨「報恩」協助拉票、藍白合效應的成分，但總計同意票催出434萬張，民眾黨確實透過這次公投選舉的運作，穩固了支持者基本盤。

黨內人士說，民眾黨在726的大罷免一局是輔助支援的角色，但這次自家主推公投議題登場，黨內上下全力總動員，除了掃街舉牌還有小型座談會，基層更是想出各種活動。黨內人士說，練兵之外，各地各自開花的自主性活動變多，「上週全台各地，各地方如市黨部、議員自主、小草協會志工等等，都有自主辦活動」。

黨內人士觀察，過去活動形式是黨中央統籌，由黨中央到地方去，但這次公投的過程中，幾乎是有遍地開花、基層支持者各自找人來辦活動，大小場次活動很多。

「這實際上對組織練兵很有幫助。」黨內人士指出，當初黨主席黃國昌下動員令要黨公職努力辦活動，一開始設下2個月左右要辦105場，黨內本預估會相當吃力，且中間還因為罷免關係有放緩。但統計到投票日，大小活動已經辦了超過200場。

黨內人士觀察，對比藍綠風格，民眾黨已發展出自己形式的陸戰模式，如台北市黨部在西門町辦核三展覽，這是地方自主策劃的形式。不只是組織有練到兵，支持者也升級，「過去小草配合黨號召上街的意願很高，現在進一步會自行辦活動創造話題聲量」。

至於這次的經驗要如何轉換到未來的選戰？黨內人士坦言，這不能等值轉換，但過去大家會覺得民眾黨比較擅長網路空戰，這次反罷免、公投大家都走入基層，累積得到的經驗都有助未來2026選戰，且讓大家更常在街頭上看到民眾黨，多少可以提升印象分數。

▲民眾黨主席黃國昌出席核三延役投同意車掃。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中選會：核三公投花費11.4億、31立委罷免案花4億
小草進化！民眾黨推核三公投有收穫　練兵增基層曝光
男載妹「急剎狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳
大罷免31：0＋核三公投未過　外媒反應一次看
「武嶺麥田圈」真相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

綠營關注賴清德下一步　劍指老柯：民進黨不能再被柯建銘綁架

大罷免32：0　游淑慧點名他：無臉見人

力推核三公投有收穫　民眾黨練兵增基層曝光、小草也進化

批黃國昌花國庫11億作秀！　吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

中選會：核三公投花費11.4億、31立委罷免案花4億

大罷免大失敗　日學者：民進黨10年優勢終結，台灣政治進入新時代

藍委31人罷免全數失敗＋核三公投未過　外媒反應一次看

賴清德喊4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意：死不承認是大罷免首謀

大罷免31：0「絕非失敗」！學者：只是還沒有成功

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

綠營關注賴清德下一步　劍指老柯：民進黨不能再被柯建銘綁架

大罷免32：0　游淑慧點名他：無臉見人

力推核三公投有收穫　民眾黨練兵增基層曝光、小草也進化

批黃國昌花國庫11億作秀！　吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

中選會：核三公投花費11.4億、31立委罷免案花4億

大罷免大失敗　日學者：民進黨10年優勢終結，台灣政治進入新時代

藍委31人罷免全數失敗＋核三公投未過　外媒反應一次看

賴清德喊4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意：死不承認是大罷免首謀

大罷免31：0「絕非失敗」！學者：只是還沒有成功

疑誤打排檔！苗栗85歲男駕駛爆衝畫面曝　撞內車道2車2人送醫

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

玩花蓮海洋公園「學生最低0元」　9月起軍人憑證免費

9月開學「新型專班錄取率僅兩成」　教育部釋疑：企業選才慎重

國光客運撤出南台灣　賣屏東透店進帳1億

住飯店怕髒！用品自備「行李箱又塞爆」　網曝1招解：可以節省空間

3個月2起人船碰撞釀1死2重傷　民團籲訂定「人船避碰規則」

印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

總是覺得衣櫃不夠用　避開9個錯誤「空間立刻多出來」

母女都罹血癌！元凶竟是「家中1物」　營養師示警：藏一級致癌物

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

政治熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

賴清德4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意

女記者被黃國昌嗆　弟PO中指照力挺

核三公投未過關！趙少康點3大關鍵原因

批黃國昌花國庫11億作秀！　吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

核三延役公投失敗！　434萬同意票未達門檻

快訊／大罷免大失敗！國民黨31：0完封　全數藍委挺過罷免

更多熱門

相關新聞

核三延役公投「投票率近年新低」闖關失敗　他嘆11億公帑打水漂

核三延役公投「投票率近年新低」闖關失敗　他嘆11億公帑打水漂

核三重啟公投今（23日）投開票作業，雖然選前民調一面倒支持核三重啟公投，但最終結果出爐，正方取得434萬1432同意票、21.7%，離門檻仍有近70萬的差距，總投票率落在29.53%，是近年來投票率最低公投。而在野黨指責大罷免花費5億「勞民傷財」、「浪費錢」同時，核三重啟公投斥資11億。綠委楊曜就認為，應該是先確認核三設施無安全疑慮後，才進行後續討論或公投，假設公投案通過但核三卻被認定有安全風險，大家豈不是白忙一場？打了水漂的11億、浪費公帑的公投。

如何促進朝野對話？　賴清德：立院協商要加強、2院長協商可發揮效果

如何促進朝野對話？　賴清德：立院協商要加強、2院長協商可發揮效果

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

女兒遭黃國昌怒罵「白癡」　父發聲：記者有提問的天職

女兒遭黃國昌怒罵「白癡」　父發聲：記者有提問的天職

女記者被黃國昌嗆　弟PO中指照力挺

女記者被黃國昌嗆　弟PO中指照力挺

關鍵字：

黃國昌民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面