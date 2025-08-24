力推核三公投有收穫　民眾黨練兵增基層曝光、小草也進化

▲民眾黨核三延役公投宣傳快閃行動。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

核三重啟公投、大罷免投票昨（23日）落幕，雖然公投最終只拿下434萬票未能衝過500萬門檻，但全力推動此議題的民眾黨也藉此機會全台大練兵，一改過往只倚重網路空戰的宣傳模式，舉辦多場座談會、健走活動。此外，支持者也從過去被動支援，改為積極主動、自辦活動創造話題聲量等，在地方上能見度高、展現不同於藍綠的活力，都有助於2026年九合一選舉的操作。

回顧這次公投的推動過程，主推的民眾黨極力動員、早早開始準備，中選會5月底核准核三重啟公投後即開始一連串的曝光行動，接著7月陸續舉辦百場座談會、健走活動等，過程中雖因首波罷免案暫緩，但後續場次累積起來仍相當可觀。

若以民眾黨2024年大選政黨票取得304萬334票來看，從這次公投同意票來到434萬，黨內人士分析，雖然當中多少有國民黨「報恩」協助拉票、藍白合效應的成分，但總計同意票催出434萬張，民眾黨確實透過這次公投選舉的運作，穩固了支持者基本盤。

黨內人士說，民眾黨在726的大罷免一局是輔助支援的角色，但這次自家主推公投議題登場，黨內上下全力總動員，除了掃街舉牌還有小型座談會，基層更是想出各種活動。黨內人士說，練兵之外，各地各自開花的自主性活動變多，「上週全台各地，各地方如市黨部、議員自主、小草協會志工等等，都有自主辦活動」。

黨內人士觀察，過去活動形式是黨中央統籌，由黨中央到地方去，但這次公投的過程中，幾乎是有遍地開花、基層支持者各自找人來辦活動，大小場次活動很多。

「這實際上對組織練兵很有幫助。」黨內人士指出，當初黨主席黃國昌下動員令要黨公職努力辦活動，一開始設下2個月左右要辦105場，黨內本預估會相當吃力，且中間還因為罷免關係有放緩。但統計到投票日，大小活動已經辦了超過200場。

黨內人士觀察，對比藍綠風格，民眾黨已發展出自己形式的陸戰模式，如台北市黨部在西門町辦核三展覽，這是地方自主策劃的形式。不只是組織有練到兵，支持者也升級，「過去小草配合黨號召上街的意願很高，現在進一步會自行辦活動創造話題聲量」。

至於這次的經驗要如何轉換到未來的選戰？黨內人士坦言，這不能等值轉換，但過去大家會覺得民眾黨比較擅長網路空戰，這次反罷免、公投大家都走入基層，累積得到的經驗都有助未來2026選戰，且讓大家更常在街頭上看到民眾黨，多少可以提升印象分數。