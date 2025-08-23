　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「為了媒體曝光度」浪費11億！台大醫怒：厭惡提出這種公投的人

▲▼823核三重啟公投開票作業進行中。（圖／記者陳家祥攝）

▲823核三重啟公投開票作業進行中。（圖／記者陳家祥攝）

記者施怡妏／綜合報導

核三重啟公投今（23日）登場，大力推動公投案的民眾黨一路宣傳到最後一刻，昨日更進行台北車掃。不過，台大婦產科名醫施景中表示，特地趕去投票，發現投票所內幾乎沒有民眾排隊，反而是大批選務人員站著等大家，痛批黃國昌浪費納稅人的錢。林智群律師也直呼「黃國昌的廢話公投，噴了全民11億元。」

台大婦產科名醫施景中在臉書發文，特地從高鐵新竹站趕回來投票，投票所沒有民眾排隊，反而是大批選務人員站崗等待，「我對這一種純粹要博媒體曝光度，提出這種公投的人，感到深深地厭惡」，不僅浪費了納稅人11億元，更犧牲了許多選務人員寶貴的時間，「只成就了他一個人的罵名。」

施景中坦言，「但是還是要祝福他，畢竟囂張沒有落魄的久」，經過這一次，心中最討厭的政治人物，名次又改變了。

林智群律師也在臉書發文，「黃國昌的廢話公投，噴了全民11億元。還看緊人民荷包勒。」

►不斷更新／開票了！大罷免7選區結果一次看

▲▼黃國昌 時事聯訪 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

底下網友熱議，「今天門都沒踏出，口袋就少了錢，真不曉得還要忍耐這種沒有中心思想的政客多久」、「超厭惡提出這種公投的人」、「我們這裡的警察們，都等到睡著了」、「11億可以給多少小學生吃營養午餐」。

不少人分享投票所的人潮，「我去投的時候看選務人員翻名冊，好幾頁都空白，我那頁只有我領票（下午一點多，新北板橋）」、「剛去投完，人潮真的有夠少，根本沒人，一個蓋票處而已，但完全不用等」。

08/22 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／朱立倫懇請盧秀燕接任黨主席：請承擔重棒
女兒遭黃國昌怒罵「白癡」　父發聲護女：記者有提問的天職
「大罷免輸更多！」他預言成功：民眾看起來更討厭大罷免
LIVE／31:0挺過大罷免！　朱立倫發表談話
快訊／核三所在地恆春南灣、大光里　公投同意票大勝3萬票
女記者被黃國昌嗆「問白癡問題」　弟力挺PO中指照：送白癡立委
快訊／大罷免大失敗！國民黨31：0完封　全數藍委挺過罷免
快訊／大幅領先！重啟核三同意票破419萬票　9成選票已開出
快訊／真的7：0！國民黨立委完封　823大罷免也大失敗
核三公投開票中！他見票數驚「南部變天了」：同意票竟然輾壓
南投游顥、馬文君挺過罷免　罷團向支持者鞠躬致歉：會承擔所有責
快訊／環太平洋發生規模6.0強震

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

他早先預言「823罷免失敗、核三通過」！網炸鍋

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

核三公投冷清　PTT點2大原因：不意外

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000

他愣見「不同意票飆2倍」　PTT吵翻：比726還虐人

浪費納稅人11億！台大醫怒：厭惡提出這種公投的人

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

觀光署公布最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照

核三公投開票中！他驚「南部變天了」：同意票輾壓

「不敗教主」一下就投完了　網吵翻：支持有利的選擇

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她！一票人曝原因

翻不了盤！他曝賴清德「三年做不了事」

翻不了盤！他曝賴清德「三年做不了事」

今（23日）7席藍營立委罷免案開票，不同意票全面領先，一名網友直言，國會不能翻盤了，甚至一席都動不了，等於「賴清德這個任期注定朝小野大」，他若不放下身段與在野黨對話，未來三年恐寸步難行。文章引發鄉民熱議，「只能找民眾黨合作」、「柯文哲放出來不就好了」、「公投贏就好了啦」。

核三公投金門1小時完成開票！同意票一面倒

核三公投金門1小時完成開票！同意票一面倒

不斷更新／重啟核三同意票破350萬票　大幅領先不同意票

不斷更新／重啟核三同意票破350萬票　大幅領先不同意票

他愣見「不同意票飆2倍」　PTT吵翻：比726還虐人

他愣見「不同意票飆2倍」　PTT吵翻：比726還虐人

台中3藍委罷免案投票率估近五成

台中3藍委罷免案投票率估近五成

公投台大名醫黃國昌11億元納稅

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

不斷更新／國民黨6立委「反罷免」成功

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

他早先預言「823罷免失敗、核三通過」！網炸鍋

不斷更新／大幅領先！重啟核三同意票破419萬票　9成選票已開出

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

核三公投冷清　PTT點2大原因：不意外

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

