「為了媒體曝光度」浪費11億！台大醫怒：厭惡提出這種公投的人

核三重啟公投今（23日）登場，大力推動公投案的民眾黨一路宣傳到最後一刻，昨日更進行台北車掃。不過，台大婦產科名醫施景中表示，特地趕去投票，發現投票所內幾乎沒有民眾排隊，反而是大批選務人員站著等大家，痛批黃國昌浪費納稅人的錢。林智群律師也直呼「黃國昌的廢話公投，噴了全民11億元。」

台大婦產科名醫施景中在臉書發文，特地從高鐵新竹站趕回來投票，投票所沒有民眾排隊，反而是大批選務人員站崗等待，「我對這一種純粹要博媒體曝光度，提出這種公投的人，感到深深地厭惡」，不僅浪費了納稅人11億元，更犧牲了許多選務人員寶貴的時間，「只成就了他一個人的罵名。」

施景中坦言，「但是還是要祝福他，畢竟囂張沒有落魄的久」，經過這一次，心中最討厭的政治人物，名次又改變了。

林智群律師也在臉書發文，「黃國昌的廢話公投，噴了全民11億元。還看緊人民荷包勒。」

底下網友熱議，「今天門都沒踏出，口袋就少了錢，真不曉得還要忍耐這種沒有中心思想的政客多久」、「超厭惡提出這種公投的人」、「我們這裡的警察們，都等到睡著了」、「11億可以給多少小學生吃營養午餐」。

不少人分享投票所的人潮，「我去投的時候看選務人員翻名冊，好幾頁都空白，我那頁只有我領票（下午一點多，新北板橋）」、「剛去投完，人潮真的有夠少，根本沒人，一個蓋票處而已，但完全不用等」。