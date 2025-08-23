女記者被黃國昌嗆「問白癡問題」　弟PO中指照力挺：送白癡立委

▲民眾黨主席黃國昌日前受訪時嗆女記者「這個是什麼白癡問題」。（圖／記者林敬旻攝）



記者許宥孺／高雄報導

民眾黨主席黃國昌昨（22）日被媒體問到美國律師資格是否失效問題，竟當眾嗆鏡電視吳姓女記者「這個是什麼白癡問題」，引發爭議。該名女記者遭起底，其父親吳益政過去曾披民眾黨戰袍參加高雄市長補選，未料現在卻變成黨內互打。吳益政今日展現高EQ表示，「小孩都比我更成熟，爸爸還需要說什麼嗎？」不過吳益政的兒子卻替姊姊抱不平，在threads上發了一張中指照，表示：「送給您白癡立委。」

黃國昌昨日因行程受訪規劃一事和媒體產生摩擦，媒體要針對時事提問，但行程未規劃受訪，讓黃國昌看見媒體後相當不悅，「沒有聯訪還是要來？有時候相互尊重，就說沒有聯訪硬要來這邊，不是搞得大家很累嗎？」黃國昌雖答應受訪，但有女記者提問有關美國律師資格失效問題，黃不滿表示，「這是什麼白癡的問題？你把相關的東西看一看好不好」，隨即轉身離開。

有網友發現，黃國昌不小心打到自己人，因為該名女記者吳洛瑩的父親，是高雄市5度連任的資深市議員吳益政，曾代表民眾黨參加高雄市長補選，雖最終僅獲4%支持度，加上民眾黨成立後的民調支持度僅4%，自此讓民眾黨被冠上4%黨的別稱。

▲前高雄市議員吳益政與女兒吳洛瑩。（圖／記者許宥孺翻攝）



面對女兒遭到當眾洗臉，吳益政今日表示，女兒從小就是敏銳、成熟、樂觀、善良、獨立的女孩，她畢業後的工作，都是她自己找、面對職場上的問題，有時會跟我們分享，若有困難，她也說她自己就可以解決，她工作上的問題，我們連操心的機會好像都沒有過。

吳益政說，女兒被派到跑民眾黨路線、新聞工作上的專業及應對向來自主判斷，她工作上表現的成長與成熟，都超過我們及朋友們原來對她的印象。政治人物與記者，兩個工作都是專業，也是我和女兒在不同時空的志業。記者有提問的天職，政治人物也能有選擇回應與否的空間。

吳益政表示，事實上，女兒遇到受訪對象回應媒體態度不恰當的場面不是第一次，這也是記者工作會遇到的挑戰。「小孩都比我更成熟，爸爸還需要說什麼嗎？」而民眾黨，眼前的局勢挑戰和困境，黃國昌主席每天面對超載的壓力，作為台灣主要政黨領袖，一言一行動見觀瞻，這任務不容易，也無從迴避，如何代表民眾黨跟社會溝通，還需要更高的智慧與耐心。

▲吳益政的兒子則疑似替姊姊抱不平，上傳一張比中指的照片。（圖／翻攝自threads）



不過吳益政的兒子疑似為姊姊打抱不平，今日下午卻在threads上發布一張左手比中指的手勢，還寫：「送給您白癡立委」，由於高雄並無立委罷免案，讓人不免聯想到可能是在替姊姊抱不平，而他也在貼文底下回覆網友留言時提到，「黃國昌要用白癡來講我家人，我還要學他對傅崐萁鞠躬哈腰說謝謝嗎」。