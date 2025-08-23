女兒遭黃國昌怒罵「白癡」　父發聲護女：記者有提問的天職

▲曾代表民眾黨征戰高雄市長補選的吳益政。（資料照／記者黃子倩攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

鏡電視吳姓女記者日前向民眾黨主席黃國昌提問「美國律師執照」的問題時，遭到怒回「這是什麼白癡的問題？」，而這名記者的父親剛好是曾代表民眾黨征戰高雄市長補選的吳益政。對此，吳益政今（23日）表示，記者有提問的天職，而黃國昌如何代表民眾黨跟社會溝通，還需要更高的智慧與耐心。

吳益政表示，他常自嘲從事政治工作，是業障深的人在做的事，除了自己的志趣與理想，為了公共福祉，付出自己的青春及專業，犧牲與家人相處的時間，放棄追求財富的工作，還要面對不同立場的人，拋出的攻擊與質疑，這本就是政治工作的一部分。

吳益政透露，「退出政治工作」，他自我安慰自己大部份的業障已了，內心輕鬆、平靜、愉快且甘願，也對得起所有曾經提攜、支持過自己的長輩與選民，更感謝大家給我20年實踐理想的機會。

至於女兒遭黃國昌罵「白癡」的事件，吳益政說，有些人一直期待他有所回應，他認為，女兒從小就是敏銳、成熟、樂觀、善良、獨立的女孩，畢業後的工作都是自己找，自己面對職場上的問題，有時會分享，若有困難，她也說她可以解決，連操心的機會好像都沒有過。

吳益政說，女兒記者工作的第一個任務，就是與攝影記者獨闖加蕯走廊，雖然他會擔心，卻也信任女兒的能力與相信主的保守，後來到鏡電視工作，一開始處理國際新聞，每天早上4點起床，摸黑到公司讀外電、寫稿、採訪、下標，有時候也播報。

吳益政指出，一段時間後，女兒為了新的挑戰，跟長官說想跑政黨新聞，被派到跑民眾黨路線，新聞工作上的專業及應對向來自主判斷，她工作上表現的成長與成熟，都超過家人及朋友們原來對她的印象。

吳益政強調，政治人物與記者，兩個工作都是專業，也是他和女兒在不同時空的志業，記者有提問的天職，政治人物也能有選擇回應與否的空間，事實上，她身為記者，遇到受訪對象，回應媒體態度不恰當的場面不是第一次，這也是記者工作會遇到的挑戰。

最後，吳益政表示，小孩都比他更成熟，爸爸還需要說什麼嗎？然而民眾黨，眼前的局勢挑戰和困境，黃國昌主席每天面對超載的壓力，做為台灣主要政黨領袖，一言一行動見觀瞻，這任務不容易，也無從迴避，如何代表民眾黨跟社會溝通，還需要更高的智慧與耐心。