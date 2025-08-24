台南做工行善團投入災後重建　修繕29戶已完成17戶

▲「台南做工行善團」協助後壁區賴姓低收入戶完成屋頂與浴室修繕，改善居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局持續推動「做工行善團」，協助弱勢家庭修繕房屋，隨著颱風重創民宅，勞工局結合多個工會與企業，第一時間投入災後重建。至今規劃修繕的29戶中，已有17戶完工、12戶施工中，讓災民逐步恢復安居生活。

勞工局指出，後壁區上茄苳一戶賴姓低收入戶家庭，7旬老翁獨力扶養兩名身心障礙兒子，颱風導致屋瓦掀飛、浴室嚴重漏水。行善團隨即展開修繕，由電子加工工會先行搭建屋頂與浴室重建，21至22日完成主要工程，24日由泥水工會接手完成地板磁磚與浴室內部整建，讓一家人重拾安全環境。

西港區蘇姓案主一家五口因屋頂全毀，曾被迫暫住鄰居家。勞工局協調工會自8月15日起展開修繕，依序完成拆除、搭建鋼板屋頂及電線配管，24日再由木工工會施作天花板隔間、電氣工會安裝燈具插座。後續將進行地麵粉光及油漆，全面改善居住品質。當地立委林俊憲、郭國文與議員方一峰也前往慰勞志工。

此外，木工工會志工還協助運送床墊、衣櫥、桌椅等傢俱到後壁區莊姓獨居老翁家中，讓長期過著簡陋生活的他，終於擁有完善傢俱。莊老翁感動表示，感謝市府與志工幫忙，讓生活起居更便利，也感受到社會的溫暖。

勞工局長王鑫基強調，重建不只是修補房屋，更要讓居民感受關懷與支持。他特別感謝眾多工會夫妻檔與家庭志工無私付出，讓受災戶不再孤單，也能早日恢復正常生活。