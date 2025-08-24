　
大陸 大陸焦點 特派現場

強化電商平台公平競爭　中國官方拋定價規則草案

▲▼網購,大陸電商,淘寶,拼多多,天貓,京東。（圖／CFP）

▲電商競爭激烈。（圖／CFP）

文／中央社

中國政府3部門釋出「互聯網平台價格行為規則」草案，要求電商平台與平台商家必須提高定價規則透明度、公平進行補貼促銷、清楚列出價格計算，達到有序競爭、公平競爭目的。

中國國家發展改革委（發改委）、市場監管總局、國家網信辦發布「互聯網平台價格行為規則」（徵求意見稿），對外公開徵求意見時間為即日起至9月22日，期滿後將對各方意見研究、採納，後續將依相關程序對外發布行為規則。

草案前言提到，為了營造有序競爭、公平競爭的市場環境，保護經營者、消費者合法權益，除了現有法律法規對於經營者價格行為做出一般性規定外，平台經濟領域需要進一步地細化、落實監管要求。

這份行為規則草案著重4方面，包括「引導經營者依法自主定價」、「明確經營者價格標示要求」、「規範經營者價格競爭行為」、「構建協同共治機制」。

▲▼網購,大陸電商,淘寶,拼多多,天貓,京東。（圖／CFP）

草案明確要求電商平台不得採取限制流量、遮罩店鋪、下架商品或者服務等措施，對平台商家的價格行為有不合理限制；要求電商平台、平台店家做好價格促銷、補貼、差別定價、動態定價、競價排名等規則公開，接受社會監督。

發改委透過「答記者問」表示，這份草案對於電商平台做出數項具體要求，包括要求明確標示價格或收費標準、促銷規則必須提出具體折抵計算辦法、公開補貼促銷不得虛假誇大宣傳、對於不同消費者有不同銷售價格必須公開規則等。

中國近期電商平台消費促銷大節熱度不若過往，不再受到消費者青睞，促銷折扣規則複雜、消費體驗欠佳、低價促銷為常態、透過演算法對不同消費者採取差別定價等狀況屢被消費者詬病。

中國官方整頓電商平台指標性案例為電商平台龍頭阿里巴巴遭開罰一案。中國國家市場監管總局在2021年認定阿里巴巴違反反壟斷法，對其開罰人民幣182.28億元（彼時匯率約新台幣792億元），市場稱其為「天價罰單」。（編輯：張淑伶）1140823

▲天貓搶攻雙11購物節。（圖／CFP）

