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陸網紅辛巴明星商品衛生棉驗出超毒致癌物　曾驕傲稱：有千萬用戶

▲大陸爭議電商網紅辛巴旗下明星商品衛生棉被驗出含超量劇毒致癌物。（圖／翻攝微博）

▲大陸爭議電商網紅辛巴旗下明星商品衛生棉被驗出含超量劇毒致癌物。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸爭議電商紅人辛巴打造的明星品牌「棉密碼」衛生棉近日深陷安全風暴。根據民眾爆料送檢報告顯示，從2019年9月到2025年1月，該品牌多個批次的夜用、日用衛生棉均檢出高濃度「硫脲」，其中一款「樱花舒緩型」硫脲含量高達 16,653.4679 μg/g，遠超化妝品等與皮膚接觸產品的禁用標準，震驚大陸市場。

▲大陸爭議電商網紅辛巴旗下明星商品衛生棉被驗出含超量劇毒致癌物。（圖／翻攝微博）

《新京報》報導，「棉密碼」是頂流主播辛巴（辛有志）在2017年自創的品牌，號稱「辛巴親自參與研發的第一款產品」，也是辛選集團旗下自營品牌，辛巴曾在直播中自稱有一千萬用戶。

數據顯示，「棉密碼」衛生棉曾創下辛巴直播單場直播銷售額破億元（人民幣，下同）、累計銷售額達33.3億元的紀錄，如今，在千萬用戶不知情的情況下，遭質疑存在嚴重健康安全危機。

「棉密碼」主打茶多酚內芯，宣稱具有抗氧化效果，但有專家表示，「硫脲」本身就是廉價抗氧化成分，疑被用來取代成本較高的茶多酚。

▲大陸爭議電商網紅辛巴旗下明星商品衛生棉被驗出含超量劇毒致癌物。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，硫脲已列入《危險化學品名錄》，為國際癌症研究機構認定的3類致癌物，長期暴露其中，恐導致甲狀腺功能紊亂、肝毒性、免疫毒性與生殖風險。

根據部分消費者回饋的資訊顯示，使用「棉密碼」後出現紅腫、瘙癢、婦科炎症、皮疹、甲狀腺功能異常者眾，甚至有數十人自述罹患甲狀腺癌或發生胎停、葡萄胎等情況。現階段醫學硏究雖然尚難直接證明因果，但產品安全疑慮已引起大陸監管部門關切。

北京醫學專家邢玲玲指出，雖缺乏直接因果證據，但已有多項研究顯示，長期皮膚接觸硫脲可能提高甲狀腺病變及生殖相關疾病的機率。

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