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陸「0元購」大戰逼死誰？　4大始作俑者同日發文抵制惡性競爭

▲▼ 大陸外賣補貼大戰，折扣打到骨折 。（圖／翻攝 百度）

▲大陸外賣補貼大戰，店家折扣打到骨折還得補貼平台70%成本。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸四大平台經過一個多月惡性補貼大戰，引起各界抗議擾亂市場秩序。美團、淘寶、餓了嗎、京東今（1）日先後發佈聲明表示，堅決抵制惡性競爭，堅決規範促銷行為，杜絕不正當競爭行為，推動建立公平有序行業秩序，促進各方互利共贏。

今年7月大陸「外賣大戰」以美團、餓了嗎等平台發起「0元購」活動，表面創造訂單激增的繁榮假象，實則形成商家、消費者、騎手三方受損的惡性循環。大陸遵義餐飲商會披露，平台要求商家承擔70%以上補貼成本，導致42.9元訂單中商家需倒貼27.9元，陷入「不參與沒流量，參與則虧損」的囚徒困境，遭到各界批評撻伐。

扭曲現象持續半個多月後，大陸官方出手整治，市場監管總局7月18日約談四大平台後，於今天8月1日聯合聲明終止非理性促銷。

美團在《構建良性競爭生態宣言》中明確，將建立以《反壟斷法》為核心的合規經營矩陣，重點落實三項突破性承諾，終止非理性補貼戰爭、上線實時補貼監測系統、保障商戶定價自主權。其創新的「五不」運營准則（不強制二選一、不實施差異化補貼、不傳播誤導性信息、不擾亂價格體系、不擠壓中小商戶生存空間）已獲中國連鎖經營協會背書。

淘寶閃購與餓了嗎聯合披露的治理工具箱包含兩大亮點，設立行業首個2000萬元商戶爭議保障池，永久下架所有零門檻促銷活動。平台同步推出的「生態質量指數」，將通過覆蓋全國30個重點城市的月度商家圓桌會議實現政策動態校准。

▲▼ 大陸外賣補貼大戰，折扣打到骨折 。（圖／翻攝 百度）

▲大陸市場監管總局7月18日約談後，四大平台8月1日聯合聲明終止非理性促銷。（圖／翻攝 百度）

京東到家業務總裁在聲明中強調，行業競爭已升級至「服務質量溢價」階段。其提出的「四位一體」優化方案（補貼陽光化、配送員福利體系、商戶利潤保護機制、用戶滿意度工程）顯示，平台競爭焦點正從規模擴張轉向生態健康度建設。據實時監測，聲明發佈後的黃金三小時內，四大平台高評分商戶入駐申請量激增近五成。

今日早盤交易時段，美團（3690.HK）、淘寶閃購、餓了嗎及京東（9618.HK）四家頭部生活服務平台首次實現跨平台政策協同，同步發佈《行業健康發展聯合公約》，提出包含價格機制透明化、商戶權益保障等在內的五大治理維度。該行動被視為對市場監管總局7月18日行政指導的精准落地，公告發佈後相關企業股價集體上揚，午盤平均漲幅達1.8%。

此次自律行動與監管要求形成深度呼應。市場監管總局上月提出的「生態共贏」指導原則，現已被量化為企業治理指標：美團將商家留存率與高管績效強關聯，餓了麼明確年度騎手保障預算增速下限為15%。投行分析指出，這種「政策牽引+企業自驅」的雙輪驅動模式，有望重塑互聯網經濟治理方法論。

截至今天大陸下午三點收盤，相關個股漲幅持續擴大，美團報漲3.5%，阿里巴巴收高3.2%，京東最終漲幅2.1%。這場爭議揭示互聯網經濟亟需從「流量至上」轉向「價值共生」，正如業內人士呼籲，「餐飲業的生命力在於品質，而非數據泡沫。」

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