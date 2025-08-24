華郵：美國將對芝加哥部署數千國民兵　最快9月展開動員

▲圖為美國華盛頓特區的國民兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美媒華盛頓郵報23日披露，總統川普已表明掃蕩犯罪者與非法移民等，國防部在過去數周期間進行相關籌劃，繼動員國民兵進駐華府之後，如今準備要派至少數千名國民兵前往全美第3大城芝加哥，最快9月展開行動，且這種作法可能擴大至其他大城市。

報導稱，相關規劃尚未正式對外公開，包括多種方案，其中一種就是動員數千國民兵前往芝加哥。2名官員透露，在芝加哥部署數千名現役軍人的選項也曾被拿出來討論過，但目前看來可能性較低。

若相關計畫獲得批准，這與川普今年6月下令在加州洛杉磯部署4000國民兵與700名現役海軍陸戰隊員的行動類似。官員也說，芝加哥的軍事干預早已列入計畫之中，可能與移民暨海關執法局（ICE）擴大搜捕行動同步進行。

川普22日才公開表示，芝加哥亂成一團，市長無能，「我們大概下一個會處理芝加哥」。

五角大廈23日透過聲明稱，不會對未來的行動進行臆測，部門主要負責戰略規劃，正持續與其他政府機構合作，制定保護聯邦財產與人員安全的計畫。

芝加哥市長強生（Brandon Johnson）則是聲明提到，至今仍未接獲聯邦政府針對是否增派執法人員或軍隊進駐芝加哥的正式通知，「我們對任何非法部署國民兵至芝加哥市的影響深感憂慮」。