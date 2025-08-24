　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3個月2起人船碰撞釀1死2重傷　民團籲訂定「人船避碰規則」

▲▼有民眾在新北市龍洞灣拍下漁船從潛水客旁邊駛過畫面，當時僅距離潛客約10公尺。（圖／台灣自由潛水發展協會提供）

▲有民眾在新北市龍洞灣拍下漁船從潛水客旁邊駛過畫面，當時僅距離潛客約10公尺。（圖／台灣自由潛水發展協會提供）

記者周湘芸／台北報導

近年水域活動興起，船隻與遊客擦撞事故時有所聞，今年5月至7月就發生3起潛水客遭螺旋槳撞擊事件，造成1死2重傷。台灣自由潛水發展協會指出，目前我國船隻管理及水域活動主管機關如多頭馬車，呼籲明定「人船避碰規則」。交通部航港局則說，應回歸各縣市政府管轄。

上月15日一對台北夫妻到台東縣蘭嶼的情人洞浮潛，不料，女方疑似被海浪推至船底，遭船隻螺旋槳打到頭部，當場血流不止，由直升機送往台東馬偕醫院急救，隔日仍宣告不治。無獨有偶，今年5月17日墾丁後壁湖潛水區3名水肺潛水員浮出水面等待接駁時，遭行經漁船螺旋槳撞擊，造成2人重傷送醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年12月屏東小琉球大福漁港外海，一名自由潛水教練進行訓練時，遭漁船拖曳的魚鉤鉤中脖子，傷口接近頸動脈，所幸因防寒衣保護未釀成重傷。另外，上月27日也有民眾在新北市龍洞灣拍下漁船從潛水客旁邊駛過畫面，當時僅距離潛客約10公尺，讓「人船避讓」問題再度引發討論。

台灣自由潛水發展協會秘書長吳秉宥表示，隨著水域活動逐年盛行，人船空間重疊難以避免，去年及今年就已經各發生至少2件重大事故。目前國內船隻主管機關主要為航港局及漁業署，水域遊憩活動主管機關為觀光署及地方政府，但無主管機關統籌區分人船活動範圍，導致類似事故愈來愈多。

吳秉宥指出，美國、澳洲、紐西蘭、日本等國均規定船舶接近潛水旗幟時，應保持至少50至100公尺距離並降低航速。我國雖然1977年即公告適用《海上避碰規則國際公約》，明定船舶於視距接近時應保持瞭望、適當減速並主動避讓，但該公約規範主要是針對船舶間避碰，多數小型漁船、營業船隻與水域活動遊客間仍無明確規範碰避規則。

他說明，人船碰撞事故主要分為從事潛水活動接駁載客的船隻，以及一般行經該海域的小船或漁船，肇因多為船長未確認水面有無潛水人員、未保持瞭望，或違反動俥（螺旋槳）前的安全檢查程序。

吳秉宥認為，主管機關應比照國外立法，由觀光署統整全國潛水活動熱門區域，並請航港局、漁業署建立全國統一適用的人船接觸安全操作規範。此外，螺旋槳傷人是所有水域活動中，最致命的人員傷害風險之一，目前國內仍缺乏事故調查與資料分析機制，應建立人船接觸事故通報機制，並將死亡或重傷事故納入運安會調查。

對此，航港局指出，由於潛水區域活動管理涉及不同活動場域、法規，其主管機關因實際情形有所不同，今年6月已邀集漁業署、觀光署、縣市政府等相關單位開會研商，認為除風景管理處區域外，潛水區域活動管理應回歸各縣市政府管轄範疇，由各水域管理機關進行規劃，加強宣導。

航港局表示，潛水活動大多以乘坐娛樂漁船前往活動區域及活動水域與漁船進出港慣用航行空間重疊，漁業署將就權責範圍進行宣導及對駕駛人員規範；航港局則對商船船員及駕駛予以宣導，及對違反航行安全的駕駛進行裁罰。

航港局指出，已就轄管商船船員及駕駛，於2025海運安全季及小船駕駛訓練班授課，進行強化安全駕駛及注意潛水活動宣導。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
深夜發脆「支持核電」！雄中校長：希望一縣市一核電廠
粿粿爆婚變！啦啦女神喊范姜彥豐「一日男友」：想抱久點　網怒轟
按摩女浴巾遮體問警：要不要全套？　畫面曝光
公投罷免結果是警訊　邱議瑩：民進黨須痛定思痛
母女都血癌！元凶竟是「家中1物」　營養師：藏一級致癌物
配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸軍師角色」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拿到31顆無敵星星！他點名2人　喊話藍營：還是要如履薄冰

巴拉圭公使之子跨海體驗「做16歲」　黃偉哲送上祝福人生成功啟航

新手駕駛「僅3％」參加道路駕訓　不利降低違規事故

深夜發脆「支持核電」！雄中校長：希望一縣市一核電廠

罷免失敗「就是主流民意的聲音」　她點出1關鍵：2年後怕會再慘敗

劍魚颱風增強為中颱　今午後桃園以南防雷雨

9月開學「新型專班錄取率僅兩成」　教育部釋疑：企業選才慎重

住飯店怕髒！用品自備「行李箱又塞爆」　網曝1招解：可以節省空間

3個月2起人船碰撞釀1死2重傷　民團籲訂定「人船避碰規則」

母女都罹血癌！元凶竟是「家中1物」　營養師示警：藏一級致癌物

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

拿到31顆無敵星星！他點名2人　喊話藍營：還是要如履薄冰

巴拉圭公使之子跨海體驗「做16歲」　黃偉哲送上祝福人生成功啟航

新手駕駛「僅3％」參加道路駕訓　不利降低違規事故

深夜發脆「支持核電」！雄中校長：希望一縣市一核電廠

罷免失敗「就是主流民意的聲音」　她點出1關鍵：2年後怕會再慘敗

劍魚颱風增強為中颱　今午後桃園以南防雷雨

9月開學「新型專班錄取率僅兩成」　教育部釋疑：企業選才慎重

住飯店怕髒！用品自備「行李箱又塞爆」　網曝1招解：可以節省空間

3個月2起人船碰撞釀1死2重傷　民團籲訂定「人船避碰規則」

母女都罹血癌！元凶竟是「家中1物」　營養師示警：藏一級致癌物

美駐華使館稱中國「敵對國家」　批輸出「對青年的非法電子煙」

李燕升格CEO七週年…親揭「報考政戰學校」　看消防員救災淚崩！

趁8/23投票日一路往北提領上百萬　烏日警逮橫行中部3車手

警界硬漢展柔情　太麻里警員林秀壯獲「模範父親」肯定

英特爾走下神壇靠川普政府入股救援　紐時：5大決策釀災

埃及校外活動「學生溺水」6死24傷　當局下令關閉海灘

拿到31顆無敵星星！他點名2人　喊話藍營：還是要如履薄冰

書本大小LG CineBeam S小銀河Ultra　用39公分投出百吋4K畫質

巴拉圭公使之子跨海體驗「做16歲」　黃偉哲送上祝福人生成功啟航

俄軍宣布「2天攻下5村莊」　烏東戰線緩步進逼

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

生活熱門新聞

核三公投未過門檻　台電回應了

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

午後變天！　「雨最大」地區曝

鬼門開！　5生肖財運發了

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

核三公投開票中！他驚「南部變天了」：同意票輾壓

新自強號車長廣播　19字公開處刑旅客

逛動物園驚見「樹上大蟒蛇」！女嚇爛

「劍魚」變強明天升級中颱　午後雷雨一路下到周六

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她！一票人曝原因

白髮男拿隨身風扇「被誤認偷拍」遭青鳥公審！真相打臉

中元普渡拜關鍵1物　「讓你整個鬼月都不用怕」

劍魚颱風增強為中颱　今午後桃園以南防雷雨

更多熱門

相關新聞

水下憋氣29分鐘　潛水員創金氏世界紀錄

水下憋氣29分鐘　潛水員創金氏世界紀錄

克羅埃西亞自由潛水員維托米爾馬裡契奇（Vitomir Maričić）成功挑戰人類極限，6月14日他在奧帕提亞（Opatija）的一座3公尺泳池中，僅靠最後一口純氧，屏住呼吸長達29分3秒，創下新的金氏世界紀錄，比前紀錄多出近5分鐘。

蘭嶼現「雙水龍捲」遊客駐足　氣象專家解釋了

蘭嶼現「雙水龍捲」遊客駐足　氣象專家解釋了

陳聖文送水被當場KO　最新發文曝真實用意

陳聖文送水被當場KO　最新發文曝真實用意

UPS貨機降落擦地冒火花！桃機回應了

UPS貨機降落擦地冒火花！桃機回應了

楊柳巔峰直撲！　蘭嶼「14級狂風暴雨」畫面曝光

楊柳巔峰直撲！　蘭嶼「14級狂風暴雨」畫面曝光

關鍵字：

潛水蘭嶼船隻擦撞

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

午後變天！　「雨最大」地區曝

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面