水下「憋氣29分鐘」挑戰極限　克羅埃西亞潛水員創金氏世界紀錄

▲克羅埃西亞自由潛水員維托米爾馬裡契奇（Vitomir Maričić），僅靠最後一口純氧，屏住呼吸長達29分3秒。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

克羅埃西亞自由潛水員維托米爾馬裡契奇（Vitomir Maričić）成功挑戰人類極限，6月14日他在奧帕提亞（Opatija）的一座3公尺泳池中，僅靠最後一口純氧，屏住呼吸長達29分3秒，創下新的金氏世界紀錄，比前紀錄多出近5分鐘。

根據外媒的報導，現場有5名裁判及約100名觀眾見證這一壯舉。根據金氏世界紀錄官方數據，這是目前「水下自願屏息時間最長」的官方紀錄。這個時間甚至是寬吻海豚最長潛水時間的兩倍，接近港海豹的水下能力。

為了延長屏息，馬裡契奇在挑戰前先連續吸入純氧10分鐘，讓血漿中溶解的氧氣量大幅增加。他在IG解釋，「開始時體內的氧氣含量幾乎是平常的五倍。」不過即使不靠純氧，他也能單靠正常呼吸屏息超過10分鐘，足以媲美世界頂尖潛水員。

目前「純氧輔助屏息」紀錄由馬裡契奇保持，而「無輔助屏息」的世界紀錄則仍由塞爾維亞選手布蘭科彼得羅維奇（Branko Petrović）保持，他在2014年的成績為11分35秒。

馬裡契奇在事後提醒，切勿隨意模仿這項極限挑戰：「純氧潛水存在高度風險，若沒有專業訓練與安全措施，可能導致昏迷甚至死亡。」

除了刷新紀錄，馬裡契奇也希望藉此行動呼籲更多人關注海洋保護。馬裡契奇過去已創下多項自由潛水紀錄，未來或將挑戰無輔助屏息的世界冠軍寶座。

