庶民美食新勢力！花蓮購物節聯名第三波　限時抽大獎

▲花蓮購物節熱力持續延燒，第三波聯名行銷活動即將於7月21日登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮購物節熱力持續延燒，第三波聯名行銷活動即將於7月21日登場！這次特別聚焦花蓮的青年流動攤商，攜手十位老闆的「庶民美食」，推出限時兩週的購物節聯名快閃優惠，透過限量加碼的餐點優惠與官方聯名曝光，為花蓮的青年攤商注入更多市場關注與行銷資源。同時正在進行中的聯名活動還有「綠色療癒旅行」及「限時花起來」，詳細資訊請參考花蓮購物節官網。

▲▼聚焦青年流動攤商，攜手十位老闆的「庶民美食」，推出限時兩週的購物節聯名快閃優惠。

本次參與聯名的青年攤商包含常在花蓮各大夜市及市集活動出沒的何家涼糕、芋頭西米露、舞骨鳳爪、B&B大阪燒、熊厚雞蛋糕、第二個男朋友鬆餅、鳳梨冰茶、秘醬滷味、科科排骨酥、阪神章魚燒等，從甜品飲料到鹹食都有，於7月21日至8月3日各自推出購物節聯名限定的優惠，活動期間消費即可獲得加量或額外贈送等好康，讓大家逛夜市或市集買得開心吃得愉快，同時消費滿百享有登錄抽獎資格，還有機會獲得每週的大獎。

花蓮購物節開辦以來，除了刺激消費外，一直以「庶民經濟」為發展重點之一，無論是否為店面商鋪，包含市集與流動攤車等經營型態，只要有明確販售地點皆可加入特約店家行列，對於微型創業者而言大大降低參與門檻。消費者只需認明現場張貼「花蓮購物節特約店家」貼紙的攤車並消費滿佰，本人與購買的商品及攤商一同拍照上傳登錄完成，即可獲得抽獎序號，獎品豐富、週週開獎，製造攤商與消費者雙贏的局面。

▲認明張貼「花蓮購物節特約店家」貼紙的攤車消費滿佰，拍照上傳登錄完成，即可獲得抽獎序號。

花蓮縣政府表示，青年創業是地方發展的重要基礎之一，透過購物節聯名活動，不僅能活絡在地商圈，也讓微型創業青年有更多被看見的機會，有效協助青年攤商擴展客群、累積營運經驗，創造創業者與消費者雙贏的正向循環，持續為花蓮注入年輕的創業活力。歡迎在地鄉親及遊客，除了到店家消費外，也別忘了還有充滿在地文化及隱藏美食的夜市以及特色市集！