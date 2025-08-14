　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「桃園冷飲節」8/23、24藝文廣場首波開喝　120家人氣品牌現身

▲桃園冷飲節

▲桃園市舉辦首屆桃園冷飲節。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局局長張誠14日表示，市府過去舉辦好幾屆「桃園啤酒節」已具知名度，有感桃園有桃園酒廠、可口可樂、黑松企業等知名飲品工廠，不是只有啤酒，決定今年再度加碼，將原「桃園啤酒節」改為「桃園冷飲節」，8月23、 24日連續2日下午4點至10點，首屆「桃園冷飲節」的首波活動率先在桃園藝文廣場清涼登場。

首屆「桃園冷飲節」將有超過120家人氣品牌現身，從手搖飲、各國啤酒、風格下酒菜到甜點，視覺與味覺的饗宴，現場結合了在地小農與創意冷飲，打造「小農好桃飲」專區，包含前進巴黎奧運的佳麗果物推出的「辣果茶」、台灣第一味TEATOP限量發售「夏戀蜜桃」、HOME ICE綿綿冰及憋氣檸檬，同步推出甜桃凍飲及桃心冰淇淋、奉茗堂特別與桃園青農及恆器製酒跨界推出「紅玉地瓜燒酒」精彩可期！

▲桃園冷飲節

▲桃園舉辦冷飲節，現場抽台灣-首爾來回機票。（圖／市府提供）

除了台灣特色酒品之外，現場更有來自世界的異國美食啤酒區，包括法國、澳洲，日本，德國等異國飲品與精釀啤酒、環遊世界一杯入魂！

民眾享受沁涼暢飲之餘，冷飲節還打造放電無極限的涼夏樂園，現場設置了紙撕畫、撈金魚等夏季消暑活動；活動現場更打造了高達3米巨型扭蛋機，民眾於活動市集消費達300元，即可親手轉出驚喜好禮！

集結了超過百項品牌獨家禮品，包括冷飲節限定Don Don Donki聯名保冷袋、可口可樂公司旗下喬亞咖啡、黑松公司百年紀念瓶、台啤、金車波爾、茶韻、大溪老茶廠、乖乖等近百項好禮，轉轉都有驚喜，周邊邀請多組深受親子歡迎的表演團隊輪番演出，包括創意兒童劇團、驚奇特技秀與音樂互動表演

現場不只好吃好喝，還有好玩好康連環送，消費滿額600元更能抽大獎活動，獎項除了桃園-首爾五天四夜雙人遊自由行機票、探索星號基隆-石垣島郵輪券，還有大家最愛的電動機車及實用家電等，以及從冷飲市集到表演節目，2025桃園冷飲節用最豐富的內容，打造適合親子共賞、族群共樂的夏日嘉年華。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」　羞曝：每次都得忍住！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

七夕限定糕點！　桃竹苗創業鳳凰商家推出浪漫甜點

南投7月詐騙財損累計近億　顏炳立：投資前查證破名人代言伎倆

「桃園冷飲節」8/23、24藝文廣場首波開喝　120家人氣品牌現身

男子謊報「有人落軌」害列車急停2分　中捷找到人了

南消後甲分隊暑期消防體驗　學童射水、穿消防衣樂學防災

新北大都會公園國際閃耀　辰光橋光雕勇奪國際金獎

無照賣動物用藥重罰45萬　新北動保處：網購、藥局都違法

新北表揚績優宗教團體　靈鷲山無生道場、聖山寺雙獲殊榮

中央片面刪除核定補助款　蘇俊賓籲政院與地方先討論調整原則

墾丁森林遊樂區8/15正常開放　雙流森林遊樂區休園整備1天

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

七夕限定糕點！　桃竹苗創業鳳凰商家推出浪漫甜點

南投7月詐騙財損累計近億　顏炳立：投資前查證破名人代言伎倆

「桃園冷飲節」8/23、24藝文廣場首波開喝　120家人氣品牌現身

男子謊報「有人落軌」害列車急停2分　中捷找到人了

南消後甲分隊暑期消防體驗　學童射水、穿消防衣樂學防災

新北大都會公園國際閃耀　辰光橋光雕勇奪國際金獎

無照賣動物用藥重罰45萬　新北動保處：網購、藥局都違法

新北表揚績優宗教團體　靈鷲山無生道場、聖山寺雙獲殊榮

中央片面刪除核定補助款　蘇俊賓籲政院與地方先討論調整原則

墾丁森林遊樂區8/15正常開放　雙流森林遊樂區休園整備1天

無症狀28歲男查出大腸癌變臉　醫嘆：年輕患者逐漸增加

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」點台南災情太傷老百姓

首個沒被擊敗的颱風　楊柳「飆速對決台灣」影像曝！神閃避最高山

閱之海筆記／天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍！

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

相關新聞

桃園年貨嘉年華　10日起藝文廣場展售

桃園年貨嘉年華　10日起藝文廣場展售

「114年桃園市寒冬送暖暨年貨嘉年華」活動，10日至21日在桃園展演中心藝文廣場展開。桃園市伴手禮協會向各界募得價值逾200萬元民生物資，也將在10日開幕當天，透過桃園巿13區里長聯誼會轉送到清寒家庭。

2025桃園農產月曆免費放送

2025桃園農產月曆免費放送

桃園萬聖城10/21-31吃喝搞怪　就在藝文廣場　

桃園萬聖城10/21-31吃喝搞怪　就在藝文廣場　

萬人朝聖！兩廳院夏日爵士派對

萬人朝聖！兩廳院夏日爵士派對

關鍵字：

桃園冷飲節藝文廣場

讀者迴響

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面