「桃園冷飲節」8/23、24藝文廣場首波開喝　120家人氣品牌現身

▲桃園市舉辦首屆桃園冷飲節。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局局長張誠14日表示，市府過去舉辦好幾屆「桃園啤酒節」已具知名度，有感桃園有桃園酒廠、可口可樂、黑松企業等知名飲品工廠，不是只有啤酒，決定今年再度加碼，將原「桃園啤酒節」改為「桃園冷飲節」，8月23、 24日連續2日下午4點至10點，首屆「桃園冷飲節」的首波活動率先在桃園藝文廣場清涼登場。

首屆「桃園冷飲節」將有超過120家人氣品牌現身，從手搖飲、各國啤酒、風格下酒菜到甜點，視覺與味覺的饗宴，現場結合了在地小農與創意冷飲，打造「小農好桃飲」專區，包含前進巴黎奧運的佳麗果物推出的「辣果茶」、台灣第一味TEATOP限量發售「夏戀蜜桃」、HOME ICE綿綿冰及憋氣檸檬，同步推出甜桃凍飲及桃心冰淇淋、奉茗堂特別與桃園青農及恆器製酒跨界推出「紅玉地瓜燒酒」精彩可期！

▲桃園舉辦冷飲節，現場抽台灣-首爾來回機票。（圖／市府提供）

除了台灣特色酒品之外，現場更有來自世界的異國美食啤酒區，包括法國、澳洲，日本，德國等異國飲品與精釀啤酒、環遊世界一杯入魂！

民眾享受沁涼暢飲之餘，冷飲節還打造放電無極限的涼夏樂園，現場設置了紙撕畫、撈金魚等夏季消暑活動；活動現場更打造了高達3米巨型扭蛋機，民眾於活動市集消費達300元，即可親手轉出驚喜好禮！

集結了超過百項品牌獨家禮品，包括冷飲節限定Don Don Donki聯名保冷袋、可口可樂公司旗下喬亞咖啡、黑松公司百年紀念瓶、台啤、金車波爾、茶韻、大溪老茶廠、乖乖等近百項好禮，轉轉都有驚喜，周邊邀請多組深受親子歡迎的表演團隊輪番演出，包括創意兒童劇團、驚奇特技秀與音樂互動表演

現場不只好吃好喝，還有好玩好康連環送，消費滿額600元更能抽大獎活動，獎項除了桃園-首爾五天四夜雙人遊自由行機票、探索星號基隆-石垣島郵輪券，還有大家最愛的電動機車及實用家電等，以及從冷飲市集到表演節目，2025桃園冷飲節用最豐富的內容，打造適合親子共賞、族群共樂的夏日嘉年華。