社會 社會焦點 保障人權

科技老董帶女系統分析師「回家加班」辯公司沒冷氣　正宮獲賠60萬

▲▼出軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子蒐證後確定丈夫出軌，提告獲賠60萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉品辰／新北報導

新北一名女子發現丈夫多次與女同事出入2人位在新莊的住所，還在浴室發現才剛沐浴的痕跡。經蒐證及社區監視器畫面比對，確認兩人自前(112)年9月至去(113)年7月間，至少發生三十餘次性行為，憤而提告。臺灣新北地方法院認為，男子與女同事的行為已逾越一般同事交往範圍，侵害配偶權益且情節重大，判決應賠償元配60萬元。

女子發現丈夫疑似出軌後，比對監視器畫面、詢問社區管理員蒐證後，向女同事詢問，發現確有此事，控訴丈夫與女同事發生婚外情，嚴重侵害其配偶權，求償160萬元精神撫慰金。

男子為科技公司負責人，辯稱由於公司辦公大樓無空調，加上新莊住所1樓沒有投影設備，才邀請身為系統分析師的女同事到家中加班討論專案，否認有婚外情。但法院審理時，女同事承認與男子確有婚外情，並能詳述住所內私密細節，證詞可信度高，足以認定兩人確有親密關係。

法院認為，元配因此遭受重大精神痛苦，原本可請求120萬元賠償。但因元配已與該名女同事於調解程序達成和解，取得40萬元，並免除對方部分責任，丈夫則應再賠償妻子60萬元。

08/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

FC2創辦人高橋理洋遭判3年、罰金250萬

FC2創辦人高橋理洋遭判3年、罰金250萬

日本知名影音網站「FC2」創辦人高橋理洋，因管理的伺服器上可公開瀏覽大量猥褻影片，遭控違反日本法律。京都地方法院於8月21日作出判決，判處高橋理洋3年有期徒刑，緩刑5年，並須支付250萬日圓罰金。

新北醉男騎車搖晃買酒　當警面開喝拒測下場曝

新北醉男騎車搖晃買酒　當警面開喝拒測下場曝

綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜曝真相：新北怎有多餘的錢？

綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜曝真相：新北怎有多餘的錢？

恍神男自撞台62線護欄　21歲駕駛幸運輕傷

恍神男自撞台62線護欄　21歲駕駛幸運輕傷

狂追女同事嗆「宰掉妳男友」　噁保全判6月

狂追女同事嗆「宰掉妳男友」　噁保全判6月

新北出軌判決

