科技老董帶女系統分析師「回家加班」辯公司沒冷氣　正宮獲賠60萬

記者葉品辰／新北報導

新北一名女子發現丈夫多次與女同事出入2人位在新莊的住所，還在浴室發現才剛沐浴的痕跡。經蒐證及社區監視器畫面比對，確認兩人自前(112)年9月至去(113)年7月間，至少發生三十餘次性行為，憤而提告。臺灣新北地方法院認為，男子與女同事的行為已逾越一般同事交往範圍，侵害配偶權益且情節重大，判決應賠償元配60萬元。

女子發現丈夫疑似出軌後，比對監視器畫面、詢問社區管理員蒐證後，向女同事詢問，發現確有此事，控訴丈夫與女同事發生婚外情，嚴重侵害其配偶權，求償160萬元精神撫慰金。

男子為科技公司負責人，辯稱由於公司辦公大樓無空調，加上新莊住所1樓沒有投影設備，才邀請身為系統分析師的女同事到家中加班討論專案，否認有婚外情。但法院審理時，女同事承認與男子確有婚外情，並能詳述住所內私密細節，證詞可信度高，足以認定兩人確有親密關係。

法院認為，元配因此遭受重大精神痛苦，原本可請求120萬元賠償。但因元配已與該名女同事於調解程序達成和解，取得40萬元，並免除對方部分責任，丈夫則應再賠償妻子60萬元。