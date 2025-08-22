借廁所被拒！新竹惡煞砸早餐店「毆打女店員」　遭拘提10萬交保

記者劉人豪／新竹報導

新竹市一名42歲的李姓男子，日前到早餐店借廁所被拒，自稱幫派成員，將桌上的餐點全部掃落、打女店員巴掌，看到員警後還嗆聲。事後，李男職業曝光，是台積電嘉義廠的外包工人。新竹地檢署指出，今（22）日拘提李男到案，經檢察官訊問後，認其涉犯刑法傷害、毀損、恐嚇等罪名，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施犯罪、勾串證人之虞，諭知10萬交保，不得對被害人身體實施恐嚇、騷擾之行為。

16日清晨，李男因急著如廁進入一家早餐店要求使用廁所，但遭店家婉拒。此舉令他相當不滿，先推倒店外的送貨機車，再揮落桌上的早餐，場面混亂。女店員試圖勸阻，卻遭李男呼巴掌並丟擲打火機，雙方爭執不休。店家緊急報警，警方抵達時，李男渾身酒氣，情緒激動，甚至嗆聲「欠你的是不是」。

▲囂張醉漢借廁所被拒竟砸店，甚至掌摑女店員，連女警也遭殃，慘被當場壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

傻眼的是，雖然李男情緒明顯不穩，但警方僅予告誡便讓他自行離去。沒多久，李男再度折返早餐店，令店家心生恐懼，再度報警。當天上午，女店員與店家一同到派出所提告，控訴李男涉及傷害、毀損及恐嚇罪嫌。

新竹地檢署指出，專案小組於今拘提李男到案，經檢察官訊問後，認其涉犯刑法傷害、毀損、恐嚇等罪名，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施犯罪、勾串證人之虞，當庭依法諭知交保10萬元，並依刑事訴訟法第117條之1準用第116條之2規定，命其不得對被害人身體實施恐嚇、騷擾之行為。另檢察官同步指揮專案小組調閱監視器影像等資料，以釐清當日警方執法狀況。