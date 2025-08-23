開票了！他早先預言「823罷免失敗、核三通過」　網友炸鍋了

▲823公投與罷免案備受關注。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

核三延役公投、第二波7席立委罷免案開票中！不少人直言，這次投票比726來得冷清，而胸腔科名醫蘇一峰已先預言，「823大罷免會大失敗一樣被完封，差距拉更大」；至於公投部分，他預測有30至40%投票率，「核三案結論是通過」。關於他的預測是否準確，也成為網友關注焦點。

根據《公投法第29條》規定，有效同意票數須多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上（25%以上）即為通過。中選會表示，本次公投的投票權人數達2000萬2091人，25%以上的門檻至少要有500萬523人。

目前全台正在開票中，蘇一峰早在周四（21日）發文表示，看到綠營名嘴嘲笑823投票率會只有5%，而且辦公投討論核能，根本沒有必要。

這讓他不禁預言一下，首先是7席藍營立委部分，「823大罷免會大失敗一樣被完封，差距拉更大」；至於核三延役公投，他則預測「會有30至40%的公投投票率，核三案結論是通過」。

底下網友炸鍋回應，「借蘇醫生吉言，能如願」、「蘇神算絕對準」、「我也來預測一下，公投會通過」、「我倒是覺得有可能丟一席」、「希望能拉到60%」、「我個人預測天氣好公投同意大概可以壓線（超過500萬一點點）達標」。

※計票結果以中選會公告為準。