大陸 大陸焦點 特派現場

影/菲小艇「貼近挑釁」全曝光　陸海警正告菲方：立即停止一切！

記者任以芳／綜合報導

中國海警局新聞發言人甘羽昨22日指出，近日菲律賓非法「坐灘」在仁愛礁的57號艦釋放兩艘小艇，無視中方多次明確警告，以不專業、危險方式逼近中方正常執法的海警船，蓄意製造「碰瓷」挑釁。中國海警依法對菲肇事小艇實施管制，相關操作正當合法，並且釋出菲方小艇「貼近」過程。

▼ 中國海警局釋出菲方挑釁影片 。（圖／翻攝 中國海警微博）

▲▼ 中國海警局釋出菲方挑釁影片5.8.19 。（圖／翻攝 中國海警微博）

「中國海警」微博釋出影片一開始顯示有兩艘菲方小艇，各有三個人在上面，不顧中方廣播警告一路往中國海警船靠近。其中一艘甚至貼近中國海警船，並且舉起手機拍攝蒐證。

▲▼ 中國海警局釋出菲方挑釁影片5.8.19 。（圖／翻攝 中國海警微博）

▼ 菲方小艇直接貼近中國海警船拍攝蒐證 。（圖／翻攝 中國海警微博）

下一段畫面則是中方海警執法小艇出動，從海上濺起浪花來看，以及中方釋出畫面露出的小艇船頭，明顯動力和體積都較大。菲方小艇開始撤退，一路搖晃得厲害。

針對菲方作法，中國海警局新聞發言人甘羽強調，中方正告菲方立即停止一切侵權挑釁及煽動炒作，中國海警將依法在仁愛礁海域持續開展維權執法行動，堅決捍衛國家主權與海洋權益。

▼ 中國海警開始驅離，菲方開始撤退。（圖／翻攝 中國海警微博）

▲▼ 中國海警局釋出菲方挑釁影片5.8.19 。（圖／翻攝 中國海警微博）

《環球時報》今23日報導稱，菲律賓與域外勢力加強軍事合作，使南海局勢更趨複雜。引述《美聯社》報導，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯22日在馬尼拉與菲國防部長特奧多羅會晤，對中國在南海的正當維權表達所謂「關切」。

報導稱，馬爾斯此行正值澳菲舉行歷來規模最大軍演，逾3600名官兵參與，科目包括實彈射擊及模擬兩棲作戰。雙方並宣布將於明年簽署新的防禦協議，推進防務合作，強調「集體威懾」與「長期戰備能力」。

報導指出，美國及其盟友近年頻繁以「航行和飛越自由」為由，在爭議海域實施聯合巡航與軍演，進一步加劇地區緊張，嚴重破壞南海和平穩定。

中國外交部曾多次嚴正聲明，仁愛礁自古屬於中國南沙群島的一部分，歷史經緯清楚無誤。1999年，菲律賓派軍艦非法「坐灘」仁愛礁，企圖改變現狀，中方當即提出嚴正交涉，要求菲方拖走該艦。雖然菲方多次承諾，但至今未履行，反而企圖對艦艇大修加固，圖謀永久佔領。

對此，中國外交部發言人毛寧20日指出，國家間的軍事合作應有助於地區和平與穩定，不應針對第三方。中方將堅定維護自身領土主權與海洋權益，不會被任何外部壓力動搖。

08/22 全台詐欺最新數據

520 2 7597 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙！泳客急撤　全面禁止下水
待轉區瞬間曝！台灣大道28歲騎士被撞飛慘死
劍魚颱風「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大
台北饒舌歌手街頭打路人！超扯原因曝
快訊／高雄女住家大樓墜落！跌落排水溝死亡
尊重閣員請辭意願　卓榮泰：讓總統用更大空間考量人事佈局

戴資穎代言馬尼拉Solaire Resort

戴資穎代言馬尼拉Solaire Resort

隨著菲律賓對台灣旅客開放免簽政策，台灣人出國旅遊不再只鎖定日韓，距離近、物價親民又充滿熱情氛圍的菲律賓正迅速竄起。其中由羽球天后戴資穎代言的馬尼拉 Solaire Resort 成為最新焦點，不僅話題熱度高漲，更攜手多家台灣旅行社推出專屬行程優惠，掀起一股說走就走的度假旋風。

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

中共在黃岩島強勢作為　短期內不會在台海上演？

中共在黃岩島強勢作為　短期內不會在台海上演？

2日男在菲遭槍殺　日籍主謀出資2300萬

2日男在菲遭槍殺　日籍主謀出資2300萬

陸學者：菲律賓打「台灣牌」是玩火自焚

陸學者：菲律賓打「台灣牌」是玩火自焚

南海爭議菲律賓中國海警軍事合作國家主權

