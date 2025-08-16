　
1張照秒勾起「童年陰影」　大票人秒懂：家裡還在用

1張照片勾起「觸電」童年陰影　網友：通體甦醒、睡意全消

▲老式日光燈因絕緣體不足，導致推式開關讓不少人「通體甦醒」。（翻攝自臉書@爆廢公社2公開版）

文／鏡週刊

老式日光燈推式開關因外型酷似「松果」，加上不少人推動時會被電到，成為不少人的童年陰影。有網友分享外婆家三合院的照片，吸引不少人笑稱，「睡夢中上廁所開這個開關，順便做電療，立馬整個人通體甦醒，睡意全消。」

「這沒被電過的，不要說你用過！」1名網友近日於臉書社團「爆廢公社2公開版」貼出外婆家三合院的照片，只見天花板垂下一條電線，末端掛著金屬外殼的松果子狀開關，側邊突出的塑膠把手可左右推動以切換大燈或小夜燈，最後更備註「時代的眼淚」。

貼文曝光後，其他人紛紛稱「有睡意切小燈被電一下，精神又來了」「小時候的陰影，現在看到照片，還是會抖一下」「睡夢中上廁所開這個開關，順便做電療，立馬整個人通體甦醒，睡意全消」「沒被電到GG叫童年是不完整的（陰影）」「小時候的回憶，碰觸的那瞬間…通體舒暢」。

不過也有少數人笑稱「有用過，但真的沒被電過」、「我家現在還在用耶～沒被電過」「以前都用指頭彈…」、「我家現在還在用，己有60多年了」、「會電人的松果子」、「滿滿的回憶殺，回不去的童年記憶」、「恐怖帶電的檳榔」、「不只被電過，上面有時還黏整排的蟲子」。


08/15 全台詐欺最新數據

