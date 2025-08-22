南美7.5地震約88顆原子彈威力　專家示警：全球強震期開始

▲南美洲南端的德雷克海峽，今天發生規模7.5強震。（圖／翻攝氣象署網站）

記者許敏溶／台北報導

南美洲南端的德雷克海峽，在台灣時間今（22日）上午10時16分發生規模7.5強震，震源深度僅10.8公里。地震專家郭鎧紋表示，7.5強震相當於88顆原子彈威力，地震原因為板塊擠壓造成，5月2日該區域曾發生規模7.4地震，而距離7月底俄羅斯8.8強震至今不到1個月又發生7.5強震，顯示地球進入地震活躍期，預估未來規模8以上地震會很頻繁。

根據美國地質調查局（USGS）資料，台灣時間今天上午10時16分，南美洲與南極洲之間的德雷克海峽（Drake Passage），發生規模7.5地震，震源深度僅10.8公里，這也是今年第10起規模7以上地震。

地震專家郭鎧紋表示，這起規模7.5強震，發生在智利南方的德雷克海峽，釋放能量相當於88顆原子彈威力，屬於淺層地震，地震原因為南美洲板塊、南極洲板塊與斯科特板塊（Scotia Plate）三板塊擠壓造成，該區域地震相當活躍，1900年以來，曾發生過12次規模6以上地震，其中3次是規模7級以上，今年5月2日該區域就發生過規模7.4地震，釋放能量約64顆原子彈威力。在1949年同一天，阿根廷南部發生兩起規模7.7與7.6級強震。

郭鎧紋表示，這起規模7.5強震，是今年第10起規模7以上地震，包含7月底發生在俄羅斯規模8.8強震。他說，這起地震對台灣沒影響，但如同之前所言，代表地球第6長的地震平靜期結束，並進入地震活躍期，預估未來規模8以上地震會很頻繁。