快訊／新北三峽熱飆39.6度　14縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對14縣市發布高溫警示，其中因各地天氣高溫炎熱，各地天氣高溫炎熱，今（22）日台北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。新北市、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；另外，桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

根據氣象署觀測，今日最高溫在新北三峽，下午來到39.6度，不過因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。另外，北市科教館測站也有38.1度，內湖則是38度。今日高溫排行前10名都在37度以上。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(紅色)

影響時間：22日白天

＊高溫紅色燈號：台北市

＊高溫橙色38燈號：新北市、高雄市

＊高溫橙色36燈號：桃園市

＊高溫黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅恆春半島偶有零星短暫陣雨；午後因熱力作用，在山區有局部短暫雷陣雨，下午前往山區仍請注意天氣的變化。

溫度方面，東半部普遍為31至33度，西半部則可達34、35度，局部溫度都會來的更高一些，尤其大台北盆地及中南部近山區局部可能來到36度或以上。



