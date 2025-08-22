積水是孑孓最愛！沒有積水就沒有蚊子　落實「巡倒清刷」阻疫情

▲▼花蓮衛生局派出稽查人員宣導家戶落實「巡、倒、清、刷」4步驟防治病媒蚊阻斷疫情。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

大雨過後，積水就是病媒蚊孑孓最愛的「溫床」！請大家快檢查這些地方：魚缸、水溝、天溝、廢輪胎、花盆、水桶、破罐、破帆布、金爐、水表箱、地下室等，大雨後一定要「巡、倒、清、刷」，滅蚊靠大家，別讓病媒蚊有機可乘，防蚊不只為自己，也是在保護家人與鄰里。「沒有積水，就沒有蚊子」，徹底清除登革熱孳生源才能有效阻斷疫情擴散。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，清理環境時，記得戴上防水手套、長靴和口罩，避免吸入髒污灰塵或水滴，降低感染類鼻疽、鉤端螺旋體病的風險喔。依據衛生福利部疾病管制署統計資料， 114年8月21日止，國內累計登革熱境外移入病例共141例，以台北市27例、桃園市22例及新北市22例為多。本縣雖尚無境外移入病例，但鄰近東南亞國家如印尼、越南、泰國及菲律賓等地疫情持續升溫，境外移入風險仍然偏高。





朱家祥強調，近期天氣不穩、大雨頻繁，雨後更是病媒蚊孳生高峰期，請民眾務必主動檢查家中及周邊環境，將所有積水容器清除或倒置。出國返國後如出現突發高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛、關節疼痛或皮疹等症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史，讓醫師及早診斷與治療。



請民眾落實「巡、倒、清、刷」防蚊四步驟：

1.巡─經常巡檢(尤其雨後)檢查居家室內外，是否有積水容器。

2.倒─倒掉積水容器，不需要的物品應妥善丟棄。

3.清─清洗及減少容器，避免蚊卵孳生。

4.刷─刷除容器內壁蟲卵，並將容器倒置或收妥以避免再度積水。





花蓮縣衛生局提醒，為降低社區登革熱發生風險，民眾應避免於病媒蚊清晨與黃昏吸血活躍時段於戶外逗留，若有外出需求，請穿著淺色長袖衣褲，並使用含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分之政府核可防蚊藥劑；同時加裝紗窗紗門，以防蚊蟲入侵。全民共同落實防蚊與孳生源清除工作，方能有效阻斷登革熱傳播。

更多登革熱防治資訊請參閱衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打1922防疫專線也可洽詢花蓮縣衛生局防疫專線03-8226975。

