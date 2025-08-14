陸屈公病噴藥防疫「蚊子天敵」蜻蜓或遭殃　100％蚊子已出現抗藥性

▲廣東東莞噴藥遏止病媒蚊孳生。（圖／CFP）

廣東佛山正處於一場緊迫的防疫戰之中，對手是一種被稱為「基孔肯雅熱（屈公病，下同）」的病毒。這種由蚊子傳播的疾病，會令感染者出現高燒、皮疹及關節劇烈疼痛等症狀，因其對關節的長期損害，又被稱為「關節毀滅者」。

世界衛生組織於今（2025）年7月發出警告指出，該病毒正在全球多地擴散，已有119個國家報告病例，約5500萬人面臨感染風險。約三成患者會出現長期關節僵硬和不適，後遺症可持續數月。

在廣東，佛山成為此次疫情的重災區。據廣東省疾控局8月10日通報，2025年8月3日0時至8月9日24時，全省新增報告1387例本地基孔肯雅熱病例，雖未報告重症和死亡，但病例分布範圍廣，其中，佛山佔1212例，廣州103例等等。

在這場防疫戰中，「蚊子的抗藥性」成為廣東面臨的棘手問題。大陸中科院動物研究所研究員鄭愛華指出，在廣東，特別是廣州，「100%的蚊子都出現了抗藥性。」無論是殺蟲劑、蚊香、電蚊香片或電熱蚊香液，其主要成份都是菊酯類農藥，長期高強度的使用導致蚊蟲對此類藥物產生極高抗性，「必須要加大藥量才能夠起到效果」。

然而，這也觸發了一個惡性循環，「蚊子抗性越強，加藥越多，導致（蚊子）抗性更強」。這種高抗性帶來新的生態風險。

鄭愛華提醒，在應急防控中，短期內集中使用滅蚊藥需警惕對其他生物、土壤及水源的影響。例如，蚊子的天敵之一蜻蜓，其抗藥性很弱，「一種糟糕的可能是『蚊子還沒死，蜻蜓先死了』，這樣的物種殲滅戰或會為未來帶來不可控風險。」

世衛組織在基孔肯雅熱應對方案中建議，疫情傳播時可將滅蚊作為緊急措施，但同時要求各國審查殺蟲劑產品和應用技術，將蚊媒耐藥性及殺蟲劑對環境和人類健康的影響，納入公共衛生監測系統。

當人力清剿與化學手段顯露疲態時，廣東亦啟動生物滅蚊策略。佛山、廣州等地已投放4000萬隻不吸血、不叮人的「絕育雄蚊」，按照「每發現1隻雌蚊，就釋放5隻絕育雄蚊」的比例實施，藉由野生雌蚊與之交配後只能產下死卵，從源頭削減蚊子數量。

廣東順德區龍江鎮也向居民免費投放泥鰍入水池和水缸，因泥鰍可吞食蚊子幼蟲；禪城區則在兩座公園投放近5200尾食蚊魚。部份地區還採用驅蚊植物控制蚊群，例如，南海區首期在289個村或社區播種200畝艾草。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏表示，佛山市疫情快速上漲勢頭已得到初步遏制，近期防控成效進一步鞏固。她指出，全省新增病例數已呈現連續下降趨勢，但由於疫情波及面廣，加上全球疫情高發及廣東對外交流頻繁，境外輸入風險依然存在；同時疊加汛期颱風、降雨等天氣，蚊媒活動頻繁，防控工作仍不能鬆懈。

