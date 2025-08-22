普澤會未談攏　俄發動「7月以來最大空襲」逾600枚武器攻烏

▲俄軍對烏克蘭發動7月以來最大規模攻擊。圖為烏克蘭西部利沃夫市（Lviv）遇襲畫面。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普積極安排俄烏元首會晤之際，俄羅斯21日又對烏克蘭發動「7月以來最猛烈攻擊」，一夜之間發射614枚無人機及40枚飛彈，導致至少19人傷亡。

BBC報導，烏克蘭空軍宣布在20日深夜至21日清晨，一共成功攔截其中577枚武器，但仍有大量目標遭到重創。西部利沃夫市（Lviv）1死3傷、20多棟民宅和一所幼兒園受損，外喀爾巴阡州（Transcarpathia）一間美國大型電子製造商工廠遭巡弋飛彈命中，導致15人受傷。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）指出，俄軍使用了高超音速、彈道及巡弋飛彈等多種武器，攻擊範圍從東部前線延伸至西部邊境。他表示，這一波攻擊凸顯了「為什麼結束戰爭的努力如此關鍵。」

與此同時，烏克蘭也宣布成功攻擊俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）一座煉油廠，以及俄軍占領地區頓內茨克（Donetsk）的無人機庫房等軍事基礎設施。

這次大規模攻擊，正值川普力促俄烏總統會晤之際。目前澤倫斯基表示願意在「中立的歐洲」以任何形式與普丁會晤，包括瑞士、奧地利、土耳其伊斯坦堡。他21日也向記者表示，莫斯科方面仍無跡象顯示「他們真的有意進行實質性談判」以結束戰爭。