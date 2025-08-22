美韓領袖將會晤　「駐韓美軍防禦台海」成核心焦點

▲川普與李在明預計25日在白宮會晤。（資料照／達志影像／newscom）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普、南韓總統李在明25日將在華府首度會晤。專家預測，駐韓美軍是否擴大任務範圍，因應潛在台海衝突，可能成為焦點議題。

目前駐韓美軍由美國完全控制，南韓無法主導，僅能透過韓美聯合司令部，在戰時共同決策。值得注意的是，儘管首爾試圖與該區域其他國家交往，經濟上卻仍高度依賴中國。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）地緣政治與外交政策部門主任車維德（Victor Cha）表示，美韓領導人除了討論北韓與貿易等議題之外，預計也會談到首爾支援華府，處理朝鮮半島外部突發事件中的角色。

學者卡茲（Katrin Fraser Katz）直言，駐韓美軍的戰略靈活性將成為「敏感爭議點」。所謂戰略靈活性，涉及南韓是否批准駐韓美軍執行更廣泛任務，而不只是嚇阻北韓威脅。不過，儘管台灣相關突發狀況，顯然直接影響南韓國家利益，但若首爾在準備好承擔更多嚇阻北韓的責任之前，就對台海衝突表態，恐在朝鮮半島留下安全真空。

因此，卡茲預測，李在明將接受美國「籠統的文字聲明」，加上川普傾向廣泛的框架式表態，可能不會進一步施壓。但若華府要求首爾「多說一點、具體一點」，就可能產生摩擦。

針對美國是否希望南韓對台海議題表態一事，南韓外交部長趙顯18日坦言，美國內部確實有類似要求，但迄今尚未就此進行正式協商。根據2006年美韓戰略靈活性聯合聲明，南韓完全理解美國全球軍事戰略轉型的合理性，尊重駐韓美軍戰略靈活性的必要。與此同時，美國也尊重南韓的立場，不應違背南韓人民意願捲入東北亞區域衝突。