　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓領袖將會晤　「駐韓美軍防禦台海」成核心焦點

▲▼美國總統川普、南韓總統李在明6日晚間通話20分鐘。（圖／達志影像／newscom）

▲川普與李在明預計25日在白宮會晤。（資料照／達志影像／newscom）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普、南韓總統李在明25日將在華府首度會晤。專家預測，駐韓美軍是否擴大任務範圍，因應潛在台海衝突，可能成為焦點議題。

目前駐韓美軍由美國完全控制，南韓無法主導，僅能透過韓美聯合司令部，在戰時共同決策。值得注意的是，儘管首爾試圖與該區域其他國家交往，經濟上卻仍高度依賴中國。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）地緣政治與外交政策部門主任車維德（Victor Cha）表示，美韓領導人除了討論北韓與貿易等議題之外，預計也會談到首爾支援華府，處理朝鮮半島外部突發事件中的角色。

學者卡茲（Katrin Fraser Katz）直言，駐韓美軍的戰略靈活性將成為「敏感爭議點」。所謂戰略靈活性，涉及南韓是否批准駐韓美軍執行更廣泛任務，而不只是嚇阻北韓威脅。不過，儘管台灣相關突發狀況，顯然直接影響南韓國家利益，但若首爾在準備好承擔更多嚇阻北韓的責任之前，就對台海衝突表態，恐在朝鮮半島留下安全真空。

因此，卡茲預測，李在明將接受美國「籠統的文字聲明」，加上川普傾向廣泛的框架式表態，可能不會進一步施壓。但若華府要求首爾「多說一點、具體一點」，就可能產生摩擦。

針對美國是否希望南韓對台海議題表態一事，南韓外交部長趙顯18日坦言，美國內部確實有類似要求，但迄今尚未就此進行正式協商。根據2006年美韓戰略靈活性聯合聲明，南韓完全理解美國全球軍事戰略轉型的合理性，尊重駐韓美軍戰略靈活性的必要。與此同時，美國也尊重南韓的立場，不應違背南韓人民意願捲入東北亞區域衝突。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄左營「行刑式槍殺」　男子當場慘死
普澤會未談攏　俄發動「7月以來最大空襲」逾600枚武器攻烏
快訊／為25000元打死17歲少年棄屍　5嫌聲押4人送少年法
黃仁勳傳今早抵台！　專機預計降落松山機場
金曲歌手驚傳失聯！　友人深夜PO文求助「很多人在找他」
今鬼門開！22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰
蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」　淚提解約：這6年發生太多事
新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作
華爾街日報：台積電考慮「川普政府入股」將歸還補助金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普澤會未談攏　俄發動「7月以來最大空襲」逾600枚武器攻烏

美韓領袖將會晤　「駐韓美軍防禦台海」成核心焦點

華爾街日報：若美政府入股　台積電考慮「歸還補助金」

一天兩起！美大學驚傳槍擊　師生緊急避難「竟是惡作劇」

快訊／華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

路透：普丁提出停戰條件　烏克蘭割讓東部、放棄加入北約

經濟學人：川普想救英特爾　「依賴台灣的現實不可忽視」

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

美歐公布貿易架構　藥品、半導體關稅最高15%

美國對歐盟關稅採全包式15%　汽車調降、酒類未豁免

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

虞書欣爆霸凌

普澤會未談攏　俄發動「7月以來最大空襲」逾600枚武器攻烏

美韓領袖將會晤　「駐韓美軍防禦台海」成核心焦點

華爾街日報：若美政府入股　台積電考慮「歸還補助金」

一天兩起！美大學驚傳槍擊　師生緊急避難「竟是惡作劇」

快訊／華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

路透：普丁提出停戰條件　烏克蘭割讓東部、放棄加入北約

經濟學人：川普想救英特爾　「依賴台灣的現實不可忽視」

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

美歐公布貿易架構　藥品、半導體關稅最高15%

美國對歐盟關稅採全包式15%　汽車調降、酒類未豁免

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」慘死　現場留8彈殼

普澤會未談攏　俄發動「7月以來最大空襲」逾600枚武器攻烏

17歲少年遭虐死棄屍　9嫌驚爆其中1人是現役海軍中士

17歲少年遭擄走打死「棄屍宜蘭」！竹檢聲押5嫌　4人送少年法庭

黃仁勳傳今早抵台！　專機預計降落松山機場

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人深夜PO文求助「很多人在找他」

LEXUS推「新年式7人座休旅」！空間比RX更大折合新台幣167萬

哈佛女星成插畫家！　宣布開畫展「展現反骨一面」：不當最善良的人

宜蘭羅東Q4房市保守以待　在地：新大樓3字頭平盤整理

【甜度超標啦】李珠珢、李雅英穿運動服活力應援！

國際熱門新聞

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

FC2創辦人高橋理洋遭判3年、罰金250萬

若美政府入股　台積電擬「歸還補助金」

等待Fed重要演說　美股收黑152點

搭機「1禁忌動作」恐血栓　簡單運動能自救

日女偶像PO「最羞恥Cosplay照」　吸百萬觀看

馬19歲少女已生下五子　醫生痛批丈夫：你不心疼她嗎？

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

路透：普丁停戰條件　烏克蘭割讓東部、放棄加入北約

美歐公布貿易架構　藥品、半導體關稅最高15%

美國對歐盟關稅採全包式15%　汽車調降、酒類未豁免

經濟學人：晶片依賴台灣的現實不可忽視

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐付出更多

尼坦雅胡：啟動加薩停火談判　結束戰爭釋放人質

更多熱門

相關新聞

若美政府入股　台積電擬「歸還補助金」

若美政府入股　台積電擬「歸還補助金」

《華爾街日報》報導，台積電（TSMC）高階主管內部近期初步討論過一項「備案」，若川普政府要求取得該公司股權，不排除退還美國政府提供的晶片法案（CHIPS Act）補助款。

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

國民兵進駐華府　川普預告將與軍警夜巡街頭

國民兵進駐華府　川普預告將與軍警夜巡街頭

美歐史上最大貿易協議落地　汽車關稅暫留27.5％

美歐史上最大貿易協議落地　汽車關稅暫留27.5％

川普笑了！韓擬對美「加碼投資」1500億美元

川普笑了！韓擬對美「加碼投資」1500億美元

關鍵字：

美國南韓川普李在明台海美中台兩岸台灣有事

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

今晚鬼門開！遇到好兄弟怎辦　快唸「三種聖號」神明護體

即／旗山1男陳屍公用女廁

雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面