地方 地方焦點

英國在台辦事處參訪嘉義縣災害應變中心　加強國際合作

▲▼ 英國在台辦事處英僑服務處參訪嘉義縣災害應變中心 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲▼ 英國在台辦事處英僑服務處參訪嘉義縣災害應變中心 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

英國在台辦事處英僑服務處處長何永海（Gareth Howell）及組長陳意慈（Anthea Chen），日前至嘉義縣消防局參訪災害應變中心及119救災救護指揮中心的運作機制及相關整備作業，藉此參訪了解消防局工作內容並建立快速聯繫窗口，以利於災害來臨時及時取得相關災害正確資訊，辦事處亦會適時提供及時的慰問及協助處置。

活動中由局長蔡建安率救災救護指揮科、災害管理科及災害防企科等相關人員接待，雙方互贈紀念品，並就災害防救等議題進行意見交換。消防局指出，嘉義縣位於台灣中南部，極東為阿里山鄉玉山山脈，極西為東石鄉鰲鼓海埔新生地，涵蓋山海平原等各種城市面貌，近年因極端氣候及工業區之蓬勃發展，各種天然和人為災害的威脅與日俱增，災害應變中心、指揮中心是嘉義縣災害預警及通報的兩大中樞。

▲▼ 英國在台辦事處英僑服務處參訪嘉義縣災害應變中心 。（圖／嘉義縣消防局提供）

災害應變中心的功能，是在災害應變期間整合各項災害情資並分析研判，作為縣長決策的參考。消防局現有之災害應變中心為921重建經費補助建置，空間已不足供所屬編組單位全員進駐，為強化災害應變中心運作效能，嘉義縣獲中央（內政消防署）補助前瞻計畫經費新臺幣1億9仟萬元及縣自籌款新臺幣1億1仟3佰多萬元，共計3億3佰多萬元之經費新建3層樓總樓地板面積計4520平方公尺之辦公大樓，預計於115年7月完工。

新的災害應變中心將擴大規模，配備最完善的軟硬體設備，透過完善的災情管理系統及資通訊設備，能夠在最短時間內因應各類災害事故，極大地提高嘉義縣政府的應急指揮效率。而目前位於消防局2樓之災害應變中心，仍具會議簡報、視訊會議、災情資訊、即時水情及路口監視等多樣資訊功能，以供災害應變中心指揮官、幕僚人員，於開設期間隨時掌握及時災情資訊及決策輔助使用，達到災害防救與科技一體的目標；指揮中心則負責受理民眾報案、指揮派遣調度救災救護人車、橫向聯繫通報及請求支援協助等事項。

▲▼ 英國在台辦事處英僑服務處參訪嘉義縣災害應變中心 。（圖／嘉義縣消防局提供）

消防局局長蔡建安表示，嘉義縣政府透過此次英僑服務處參訪的機會，除建立彼此的聯繫通報管道，促使未來有進一步的交流或合作外，更能於災害情事發生時，適時對受災民眾實施必要的疏散避難、安置收容及救援協助。

08/21 全台詐欺最新數據

英國在台辦事處參訪嘉義縣災害應變中心　加強國際合作

