館長凌晨公布「抖音帳號」！　粉絲一夜飆破2.7萬人

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前才說過無法開設抖音、B站的帳號，今日（22日）凌晨2時許他在臉書、IG分享一張圖片，表明自己已經成功申請抖音帳號，而且獲得實名認證。館長的抖音目前僅發布2篇貼文，粉絲數則達到2.7萬人。

▲館長21日在直播中使用手機展示自己的抖音帳號。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長日前在中國深圳、澳門旅遊直播時，曾提到他無法開設抖音、B站帳號，一度掀起網友們熱議。不過，館長22日凌晨2時許在臉書、IG發文，分享一張圖片，只見圖片中標註了館長的抖音帳號，不僅完成手機號碼綁定，而且已經完成實名認證。

▼▲館長公布自己的抖音帳號。（圖／翻攝自Facebook、抖音／飆捍、館長）

目前館長的抖音帳號已發布2篇文章，第1篇他放上自拍照，並配文「不要追我號。追蹤本號者會有沒有女朋友的詛咒，勿追感謝。」第2篇則放上肌肉貓咪AI圖，並配文「這我養的貓，就這樣。」一夜之間粉絲人數就飆漲至2.7萬人。

粉絲們紛紛留言表示支持，還有粉絲推測，從抖音官方開始清理假帳號影片起，就覺得有些不對勁了，包括助理小宇應該都是煙霧彈，館長可能早就已經開設好帳號，並形容館長這招宛如釜底抽薪，「妙啊妙啊。」