生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長凌晨公布「抖音帳號」！　粉絲一夜飆破2.7萬人

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前才說過無法開設抖音、B站的帳號，今日（22日）凌晨2時許他在臉書、IG分享一張圖片，表明自己已經成功申請抖音帳號，而且獲得實名認證。館長的抖音目前僅發布2篇貼文，粉絲數則達到2.7萬人。

館長公布抖音帳號。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長21日在直播中使用手機展示自己的抖音帳號。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長日前在中國深圳、澳門旅遊直播時，曾提到他無法開設抖音、B站帳號，一度掀起網友們熱議。不過，館長22日凌晨2時許在臉書、IG發文，分享一張圖片，只見圖片中標註了館長的抖音帳號，不僅完成手機號碼綁定，而且已經完成實名認證。

館長公布抖音帳號。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▼▲館長公布自己的抖音帳號。（圖／翻攝自Facebook、抖音／飆捍、館長）

館長公布抖音帳號。（圖／翻攝自抖音／館長）

目前館長的抖音帳號已發布2篇文章，第1篇他放上自拍照，並配文「不要追我號。追蹤本號者會有沒有女朋友的詛咒，勿追感謝。」第2篇則放上肌肉貓咪AI圖，並配文「這我養的貓，就這樣。」一夜之間粉絲人數就飆漲至2.7萬人。

粉絲們紛紛留言表示支持，還有粉絲推測，從抖音官方開始清理假帳號影片起，就覺得有些不對勁了，包括助理小宇應該都是煙霧彈，館長可能早就已經開設好帳號，並形容館長這招宛如釜底抽薪，「妙啊妙啊。」

08/20 全台詐欺最新數據

相關新聞

館長開不了抖音　梁文傑：捧得不夠努力

館長開不了抖音　梁文傑：捧得不夠努力

網紅「館長」陳之漢日前赴深圳直播，對中國大陸讚不絕口，還為自己過去的言行道歉，但卻疑似被列為「特殊份子」，開不了公司、開不了抖音直播，也沒受邀觀賞「九三閱兵」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，館長可能捧得還不夠努力，「還要多努力，也許就會打動對方。」

赴陸都賠錢！館長返台轟「民進黨該下跪跟人民道歉」

赴陸都賠錢！館長返台轟「民進黨該下跪跟人民道歉」

想讓大陸同胞更認識台灣！館長曝想做1企劃

想讓大陸同胞更認識台灣！館長曝想做1企劃

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

假釋出獄囂張拍片嗆聲　詐欺犯回去關了

假釋出獄囂張拍片嗆聲　詐欺犯回去關了

