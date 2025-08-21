館長狂讚大陸仍開不了抖音　梁文傑：捧得還不夠努力

▲梁文傑建議館長「多努力」，也許就能打動對方。



記者蔡紹堅／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前赴深圳直播，對中國大陸讚不絕口，還為自己過去的言行道歉，但卻疑似被列為「特殊份子」，開不了公司、開不了抖音直播，也沒受邀觀賞「九三閱兵」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，館長可能捧得還不夠努力，「還要多努力，也許就會打動對方。」

梁文傑在例行記者會上被問到館長的近況，他說，上次他已經說過，要進抖音直播需要申請，有許多規範必須遵守，有些是抖音自己的規範、有些是中共網信辦或中宣部的規範，「比如說不能有大面積刺青，內容不能流於低俗等。」

梁文傑指出，以館長過去的言論，確實會被看成「特殊份子」，所以他當時就說是會有難度的。

不過，梁文傑也強調，也有可能是館長還捧得不夠努力，「所以我覺得還要多努力，也許就會打動對方。」

▼館長兩度赴陸直播，對大陸讚不絕口。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



陸委會14日下午宣布禁止公務員、退將等人員出席中共「九三閱兵」，相關規範雖不涉及民間人士，但館長仍相當不滿，在直播上飆罵髒話，還點名梁文傑，「陸委會梁文傑先生，我請教你，你可不可以再講明確一點，我說要去看『九三閱兵』，你在那邊恐嚇我是不是？我犯哪一條罪？XXX（髒話），你回答我啊！」

不過，館長也強調，自己到現在還沒有收到邀請，「我不一定會受邀，但我每次只要來大陸，你就X我全家，整個網路上都是我的東西，全部都負面的，台灣人欠你是吧？我欠你是吧？」

對於館長的不滿與質疑，陸委會15日晚間回應，「陸委會規範的對象，都是政府公務員或曾任政府公務員，館長這類民間人士根本不在其內，不用自己覺得自己很重要。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）