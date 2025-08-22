高鐵桃園站溫馨送愛　助30弱勢者樂遊高雄

▲桃園站林叔瑩副站長（右）為院生送上祝福。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高鐵桃園站發揮愛心，為弱勢家庭圓夢出遊。來自桃園市大溪區「嘉惠啟智教養院」30位院生、照顧者與師長，21日在高鐵桃園站協助下，搭乘高鐵前往高雄駁二特區，展開一日文化體驗之旅。出發前，桃園站林叔瑩副站長特別為院生送上祝福並開心合影，希望透過高鐵之旅，為他們留下親子間溫馨快樂的美好回憶。

高鐵桃園站林叔瑩副站長表示，暑假期間高鐵車站裡穿梭許多全家大小出遊的旅客，親子開心牽手一起走入高鐵列車，希望院生與照顧者們也能擁有同樣的幸福旅程，因此安排這趟高鐵旅程，幫助他們享受親子互動的歡樂時光。

▲桃園站林叔瑩副站長為院生送上祝福。（圖／高鐵桃園站提供）

未來，台灣高鐵公司將持續善盡企業社會責任，運用交通便捷的特性，協助不同族群走出戶外、拓展生活經驗，持續實踐「引領進步、創造美好生活平台」的企業願景，讓愛與希望在每一段高鐵旅程中延續傳遞。

「嘉惠啟智教養院」收容對象包括智能障礙、多重障礙者，目的在提供安全的居住環境，協助院生學習生活自理，進而減輕家庭與社會的負擔。院長呂俊德表示，希望藉由此次親子之旅，鼓勵院生及其照顧者走向戶外，洗濯身心疲憊、放鬆心情，增進親子間的互動與情感。感謝高鐵桃園站的愛心，讓此計畫如願成行。