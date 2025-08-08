今年9月才普渡！他愣見「1供品」超不解　內行解答：古代很珍貴

▲中元普渡擺滿供品。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

今年因為閏六月的緣故，中元節來得比較晚，落在9月6日（星期六）。一名網友納悶拋問，逛賣場發現普渡專區竟陳列鹽巴，好奇背後原因？文章引發網友討論，「鹽在古代是很珍貴物資」、「覺得不夠鹹自己加」；有網友也熱心解惑，「薑代表山珍，鹽代表海味」。

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》表示，許多賣場特別陳列中元普渡專區，供品有常見的零食餅乾、飲料、泡麵等，不料貨架上居然還有一包食鹽，對第一次看到的原PO來說，感到十分好奇「為什麼有鹽？用意是什麼呢？」

底下網友熱議，「因為好兄弟只能在農曆七月出來補給食材罐頭泡麵～鹽可以用一年」、「柴米油『鹽』都要有，異界才能烹飪」、「普渡物品隨人喜好」、「覺得不夠鹹自己加」、「也有拜沙拉油的啊」、「鹽在古代是很珍貴物資」、「記得七年前，我還不知道乖乖要綠色，我買黃色，結果被罵慘」。

內行人則解釋，「薑代表山珍，鹽代表海味（所以普渡桌有時會有一小塊薑），也有人會一包糖一包鹽來代表」、「以前的中元節會用醬油、糖、鹽巴等拜拜」、「更齊全的還有柴、米、油、醬油、糖」。

如同上述網友所說的，據《自由時報》報導，鹿港文史工作者莊研育解釋，薑代表山珍，鹽代表海味，合起來就是「山珍海味」。

而今年中元普渡是9月6日，清水孟國際塔羅小孟老師也曾提醒，有10種不可拜拜的食物，包括釋迦、檸檬（酸）、苦瓜（苦）、酪梨（若離）、蓮霧（多霧）、刺太多的魚、太冷的食物、籽太多的食物、去頭去尾的三牲與瓜子與帶殼花生。