生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱帶低壓預計周末生成　下周連4天水氣增

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

輕度颱風「玲玲」已經登陸日本九州，預估明天上午就會減弱；菲律賓東方海面的熱帶擾動明天將通過呂宋島，周末在南海增強為熱帶性低氣壓，對台灣沒有直接影響。下周一至周四受大低壓帶影響，水氣增多，花東及恆春半島有雨，午後西半部降雨也較明顯。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，玲玲颱風已經登陸日本九州地區，並持續朝東移動，預估明天上午就會減弱。菲律賓東方海面目前為大低壓帶，其中有熱帶擾動持續朝西移動，預計明天通過呂宋島，周六抵達南海，不排除周末增強為熱帶性低氣壓，但生成颱風機率較低，後續往海南島前進，距離台灣遙遠。

黃恩鴻指出，未來一周各地晴到多雲，高溫炎熱，明天恆春半島偶有零星短暫雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。周末東南部及恆春半島偶有局部短暫雨，午後西半部地區及宜花山區有局部雷陣雨，整體雨勢較為局部及短暫。

他指出，下周一至周四受大低壓帶影響，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，水氣增多、範圍擴大，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，且雨勢往平地擴展。

溫度方面，黃恩鴻指出，未來一周西半部高溫都在34至35度，東半部31至33度，大台北地區及中南部近山區有局部36度，周六大台北地區更有37度機率。

08/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

