生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玲玲颱風最快今晚登陸九州　周末熱帶系統影響台灣2地有雨

記者周湘芸／台北報導

日本南方的熱帶性低氣壓今天上午增強為輕度颱風「玲玲」，今晚至明天登陸日本九州地區，提醒前往旅遊的民眾留意。另外，菲律賓東方海面的熱帶系統未來朝西北移動，進入南海時可能增強，周末外圍水氣將為台東及恆春半島帶來降雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲日本南方的熱帶性低氣壓今天上午增強為輕度颱風「玲玲」。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員李孟軒表示，目前洋面上有2個熱帶系統，日本南方的熱帶性低氣壓今天上午增強為輕度颱風「玲玲」，未來偏東往日本九州移動，預計今晚至明天登陸後，強度會逐漸減弱，今、明天前往當地的民眾要留意航班及天氣資訊。

他指出，菲律賓東方海面的熱帶系統目前結構鬆散，還是低氣壓狀態，未來朝西北移動，預計明天到呂宋島逐漸進入南海，再朝西北西往越南、廣西，其進入南海時有增強趨勢，由於距離台灣較遠，對台灣沒有直接影響，但進入南海時，其外圍水氣可能移入，屆時花東及恆春半島會有降雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

李孟軒表示，未來一周天氣穩定，午後留意雷陣雨，目前台灣上空雲量偏少，今天各地可見陽光，周五前氣溫較高。昨天有高空冷心低壓接近，午後雷雨範圍廣，今天發生大範圍雷雨機率低，午後西半部地區及東半部山區有熱對流機會，其中，山區要留意較大雨勢。

他指出，明天天氣更穩定，午後降雨範圍縮小為山區，恆春半島也有零星降雨。周末到下周三南邊水氣移入，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，下周一起零星水氣擴展到花蓮地區，但雨量不會太多，午後西半部仍有局部雷陣雨。 

溫度方面，李孟軒指出，今天各地高溫都在32度以上，西半部偏高，大台北及中南部內陸有局部36度，周六大台北地區及桃園有36至37度機率。 

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選

08/20 全台詐欺最新數據

512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

熱帶低壓最快周末生成　明天午後山區防較大雨勢

熱帶低壓最快周末生成　明天午後山區防較大雨勢

未來一周各地多雲到晴、高溫炎熱，明天午後山區留意較大雨勢。菲律賓東方海面的熱帶擾動最快周末增強為熱帶性低氣壓，直接影響台灣機率較低，但周末伴隨東風可能為台灣帶來水氣，屆時東南部及恆春半島有局部短暫雨。

陸中央氣象台再發「高溫暴雨」雙預警 多地再現40度以上火烤模式

陸中央氣象台再發「高溫暴雨」雙預警 多地再現40度以上火烤模式

今天午後熱對流持續到晚間　公投罷免投票日3地有雨

今天午後熱對流持續到晚間　公投罷免投票日3地有雨

明天午後全台水氣增　周末關島熱帶系統有機會發展

明天午後全台水氣增　周末關島熱帶系統有機會發展

內蒙鄂爾多斯突降暴雨 一天內已致3人遇難3失聯

內蒙鄂爾多斯突降暴雨 一天內已致3人遇難3失聯

